HaziranÄ±n ateÅŸine, umudun yoldaÅŸlarÄ±na...

Oya YaÄŸcÄ±, haziranda hayatlarÄ±nÄ± kaybeden NazÄ±m Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmet Arif'i yazdÄ±.

Oya YAÄžCI

Gittikçe artan barbarlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± tek dostumuz var: Halk, barbarlÄ±ÄŸÄ±n altÄ±nda ezilen halk. YalnÄ±zca ondan bir ÅŸey beklenebilir. O zaman halka dönmek ve olabildiÄŸi kadar onun diliyle konuÅŸmak her zamankinden daha çok gerekli.1

Bertolt Brecht

Haziran’da Ölmek Zor diyor her yÄ±lÄ±n haziranÄ±nda Hasan Hüseyin Korkmazgil ve sonsuza dek haziran ateÅŸle anÄ±lacak bu topraklarda. NazÄ±m Hikmet (1902-1963), Orhan Kemal (1914-1970) ve Ahmet Arif (1927-1991), ortaklÄ±klarÄ± ölüm tarihlerine sÄ±ÄŸmaz.2 Üç usta; hazirana ateÅŸ düÅŸüren üç büyük kavga ve kalem iÅŸçisi... Dili ve biçimi özgürleÅŸtiren, halkÄ± toplumcu hümanizmin gerçekçiliÄŸi içinden kavrayan üç büyük yürek...

“Halk için halka raÄŸmen” diyerek hayatÄ± halka dar edenlerin popülist ve kimliksiz halk tanÄ±mÄ±nÄ± yerle bir ederek, yüceltilirken yok sayÄ±lan, nesneleÅŸtirilen, yüceltildiÄŸi yerde gözden çÄ±karÄ±lan, devletli yalanlarÄ±n pasif öznesini yakÄ±ndan ve içeriden gören ete kemiÄŸe bürünmesine emek vermiÅŸ üç büyük usta...

MülksüzleÅŸtirmenin, fukaralaÅŸtÄ±rmanÄ±n ve yokluÄŸa havale edilenin sözcüsü, umudun bekçileri...

NazÄ±m Hikmet ÅŸiirde öncülüÄŸünü somut hümanizminden alÄ±r. Ä°nsana duyduÄŸu güven onu enternasyonalist ufka taÅŸÄ±yacaktÄ±r. Dünya NazÄ±m ÅŸiirini tanÄ±yor ve seviyorsa bunun nedeni, soyut evrenselciÄŸin temelsiz ve temelsizliÄŸi ölçüsünde prosedürel olan hümanizmine karÅŸÄ±, toplumcu hümanizmi seslendirmiÅŸ ve özgün bir form kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. NazÄ±m Hikmet ÅŸiire ve ÅŸaire yol açandÄ±r. Sesinin özgünlüÄŸü ve tutarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± derdinden kaynaklÄ±dÄ±r. Tekil insanda tüm insanlÄ±ÄŸÄ± gören doludizgin anlatÄ±mÄ± ile dili özgürleÅŸtirdiÄŸi ölçüde devinimi, ritmi, melodiyi de özgürleÅŸtirmiÅŸtir. Rus Fütürizmi ve Konstrüktivizmi NazÄ±m’Ä±n ÅŸiirinde Vladimir Mayakovski’nin gelecekçi savaÅŸçÄ± ruhuyla buluÅŸur. Brecht’in toplumu dönüÅŸtürücü gerçekçilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n temeli, “gerçekliÄŸi deÄŸiÅŸtiren ve savaÅŸan” halka dayalÄ±, mevcut estetik yasalara boyun eÄŸmeyen bir yazarlÄ±k önerisidir. NazÄ±m da “yeni”yi aynÄ± temelde görür; devrime duyduÄŸu gelecekçi inancÄ±nda “iyimserlik” ve “umudun” taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ±dÄ±r. Halk soyutlamasÄ±, NazÄ±m’Ä±n ÅŸiirinde ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir portreye kavuÅŸur. Ä°yimserlik, geleceÄŸi inÅŸa edecek tarihsel öznenin bilincinden baÅŸka bir yerde gerçekliÄŸini bulamaz. Åžiir estetik bir amaç deÄŸil, iÅŸlevsel bir toplumsal araçtÄ±r. NazÄ±m’Ä±n en belirgin yanÄ± hiciv ve trajediyi barÄ±ndÄ±ran diyalektik sezgidir. Dehaya yüklediÄŸi anlam büyük ölçüde, tekilin tümelle, yerelin evrenselle bütünlüÄŸünü sezen ve “yeni”yi bu sezgide arayan yaklaÅŸÄ±mÄ±nda açÄ±ÄŸa çÄ±kar.3

NâzÄ±m Hikmet için ÅŸiirindeki yenilik toplumsal yeni içerikle iliÅŸkilidir, salt biçimsel deÄŸildir ve sanatÄ± kendisi için bir amaç olmaktan kurtaran ve çekincesiz araçlaÅŸtÄ±ran devrimci nitelik de bundan doÄŸar:

“Åžüphesiz ki, yeni ve hiç olmazsa o zamana kadar Türk ÅŸiirine girmemiÅŸ bir içeriÄŸi iÅŸlemek zorunda kalÄ±nca, yeni ÅŸekil aramak zorunda kaldÄ±m. Bu bütün iddialara raÄŸmen Mayakovski’nin ÅŸekli deÄŸildi, yahut hiç olmazsa, sadece Mayakovski’nin ve umumiyetle Rus serbest nazmÄ±nÄ±n ÅŸekli deÄŸil, ondan aynÄ± zamanda baÅŸka bir ÅŸeydir... Benim anladÄ±ÄŸÄ±m manada serbest nazÄ±m, ne bir reformdur, ne de bir anarÅŸi, bir revolüsyondur. Yani ne eskinin Ä±slâhÄ±, ne de bütün kÄ±ymetlerin top yekûn inkârÄ±...”4

NazÄ±m’Ä±n dili aynÄ± zamanda roman, sinema ve tiyatronun da dilidir. Müziktir, aÅŸktÄ±r, öfkedir, ÅŸefkattir. Uyumunu gerçekçiliÄŸinden alÄ±r. Onda yeni olan, reddettiÄŸini de kapsayan diyalektik görüdür; uyumsuzun uyumu, kafiyesizliÄŸin kafiyesi... Halk soyutlamasÄ±nÄ± somuta yükselten bir kapsayÄ±cÄ± ruh hali ve gözlem keskinliÄŸidir NazÄ±m’da “serbest nazÄ±m”; özgür ve kÄ±rÄ±lgan, duyarlÄ± ve öfkeli, içeriÄŸini toplumdan alan bir ÅŸiir.

Bursa Hapishanesinde yoldaÅŸlÄ±k ettiÄŸi Orhan Kemal’den istediÄŸi de budur: YüreÄŸinden geleni yazmasÄ±, hissetmediÄŸi hiçbir ÅŸeyi vezin, kafiye uÄŸruna biçime kurban etmemesi. Orhan Kemal’in öÄŸretmenidir aynÄ± zamanda ve yol açanÄ±dÄ±r. Orhan Kemal ustasÄ±nÄ±n sözünü dinler ve öykü ve romana yönelir. NazÄ±m’Ä±n açtÄ±ÄŸÄ± yolda yazarak hayat mücadelesini sürdürür ve mücadelenin bu en zorlu biçimini taÅŸÄ±r öykü ve romanÄ±na. YaÅŸamak için çalÄ±ÅŸmak, yaÅŸamak için yazmak... Yüksek edebiyatÄ±n burun kÄ±vÄ±rdÄ±ÄŸÄ± popülerlik tuzaÄŸÄ±na düÅŸmeksizin kalem iÅŸçiliÄŸinin simge isimleri arasÄ±na girer. HakkÄ± teslim edilmeyenlerden olsa da geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eserleri bugün de gücünü kaybetmemiÅŸ hatta yeniden doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye’nin Gorki’sidir Orhan Kemal... KapitalistleÅŸme sürecinde kent çeperine süpürülmüÅŸ mülksüzlerin, topraksÄ±zlaÅŸan köylünün hayatta kalma mücadelesinin içinden geçer hikayesi; derinleÅŸen sÄ±nÄ±fsal uçurum-bürokrasi-toplumsal ahlak-gelenek-din çÄ±kmazÄ±nda kendinin bekçisi kÄ±lÄ±nanÄ±n hikayesine yoÄŸunlaÅŸÄ±r. HayatÄ±n suç ve ceza kÄ±skacÄ±nda örgütlendiÄŸi fukaralaÅŸtÄ±rma rejiminde payÄ±na ceza düÅŸen, kadÄ±n, çocuk, genç, Ä±rgat, iÅŸçi, kapÄ±cÄ±, mahpus, o halk denilen yÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakÄ±na taÅŸÄ±r, ete kemiÄŸe bürür. Görgü tanÄ±ÄŸÄ± olarak Yazar yerine Gorki gibi içeriden bakÄ±ÅŸtÄ±r Orhan Kemal’in eserine rengini veren. O da NazÄ±m gibi ÅŸiir, roman, tiyatro ve sinemadÄ±r. Görür, yaÅŸar ve yazar...

NazÄ±m’Ä±n dilin ölçüsünün halk olduÄŸu ve halka yabancÄ±, halkÄ±n kavrayamayacaÄŸÄ± uzaklÄ±kta kurulan bir dilin iÅŸlevsiz olacaÄŸÄ±na dair inancÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±r; Ölçü halktÄ±r! Ölçü arka sokaÄŸÄ±n kÄ±yÄ±cÄ± hikayesini yaÅŸayanlardÄ±r. Ve bu hikayeyi anlatmak suçtur! Orhan Kemal de NazÄ±m gibi bu suça ortak olur. Murtaza (1952), Eskici DükkanÄ± (1962), 72. KoÄŸuÅŸ (1967), Bereketli Topraklar Üzerinde (1954), KardeÅŸ PayÄ± (1958), Ä°spinozlar (1965), vb... YazÄ± iÅŸçisinin evreni, bugün de varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdüren eÅŸitsiz geliÅŸmenin ve kentleÅŸme-kentsel dönüÅŸüm döngüsü tarafÄ±ndan öÄŸütülenlerin evrenidir. Orhan Kemal de hiciv kadar trajediyi tanÄ±r. ZayÄ±flÄ±ÄŸÄ±n içindeki gücü keÅŸfe davet eder, zorunluluÄŸun ve özgürlüÄŸün diyalektiÄŸini sezdirir... HalkÄ±n terle örülü hikayesine ortaktÄ±r.

Ahmet Arif, doÄŸduÄŸu topraklarÄ±n sözünü esirgemez, kavgasÄ±ndan erinmez ismi, isyan ve direniÅŸin daÄŸlardan esen sesidir. SessizliÄŸe, unutuluÅŸ ve terk ediliÅŸe bÄ±rakÄ±lan Anadolu’nun isyan haritasÄ±nÄ±, ÅŸiiriyle kat eden, ÅŸiirinde imgeyi gerçek kÄ±lan, direniÅŸin ve aÅŸkÄ±n tamama ermeyen nefesidir... Ahmet Arif’te de biçim, içeriÄŸin somutluÄŸundan ve sakÄ±nmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan doÄŸar, bütündür, tutarlÄ±dÄ±r, konuÅŸkandÄ±r.

DiyalektiÄŸi gökte arayanlara hayatlarÄ± ve kalemleri ile rehberlik eden üç ustanÄ±n, aÅŸkÄ±n ve umudun, kalemin ve mahpusluÄŸun iÅŸçisi üç ozanÄ±n sözünü, söz olmuÅŸ hayatlarÄ±nÄ±, Anadolu’ya sadakatlerini AÅžK’la yaÅŸatmak düÅŸer bize...

AÅŸka sevdalÄ±, Anadolu’ya ve insana sevdalÄ± üç büyük yürek durmak için haziranÄ± seçtiyse, bize düÅŸen de haziran ateÅŸini yeniden harlamaktÄ±r!

Gezi’nin ateÅŸine selam ile...

1-Bertolt Brecht, Sosyalist Gerçekçilik Ve Toplum, AltÄ±n Kitaplar YayÄ±nevi, Çev. Ahmet Cemal&Kayahan Güven, 1980,s.92.

2-Orhan Kemal (Beyin kanamasÄ±) ve Ahmet Arif (Kalp krizi) 2 Haziran, NazÄ±m Hikmet (Kalp krizi) 3 Haziran.

3-“NÂZIM HÄ°KMET’Ä°N “ÜDEBA-Î KÄ°RAM’LA KAVGALARI” Emin Karaca, Türk EdebiyatÄ±nda Kavga (“En Büyük, En Önemli, En Bilgili Yazar Benim!”), Kibele YayÄ±nlarÄ±, 2017, s.197-198.

4-Kolcu Ä°hsan Ali. (2010). NâzÄ±m Hikmet’in PoetikasÄ±. SalkÄ±msöÄŸüt YayÄ±nevi - Erzurum, 163

www.evrensel.net