Yüksekova'da yol çalışması yapan 2 işçi yaşamını yitirdi

Yüksekova'da meydana gelen trafik kazasında yol çalışması yapan Necmettin Düzce ile Seyefettin Engüder adlı işçiler yaşamını yitirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esenedere Beldesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ise yaralandı. Esendere'de yol şantiyesinde çalışan Necmettin Düzce yönetimindeki kamyon freni boşalınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyondan sürücü Düzce ile yolculardan Seyfettin Engüdar atlarken Naim Çevik kamyonda kaldı. Bir süre ilerleyen kamyon daha sonra yan yatarak durabildi.

Meydana gelen kazada sürücü Necmettin Düzce (42) hayatını kaybederken yolculardan Seyfettin Engüdar ile Naim Çevik yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Seyfettin Engüdar da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Düzce ve Engüdar'ın cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılardan Naim Çevik'in durumunun iyi olduğu bildirildi. (Hakkari/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 09:06

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