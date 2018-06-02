Adalet Bakanından Menbic açıklaması: 4 Haziran'da ABD ile görüşeceğiz

Adalet Bakanı Gül: Bu konuda ABD ile yapıcı ve karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde gerekli adımların olacağına inanıyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KON TV, Kanal Fırat, Kanal Urfa, Kanal 3, Altaş TV, Kanal 16 ve Çay TV'nin ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun şekilde istenmediği iddiasına ilişkin, şunları söyledi: "FETÖ'nün iadesiyle ilgili, 15 Temmuz öncesinde de sonrasında iade istemleri yapıldı. İlgili ülkelere gerekli evraklar gönderilir, bizde de böyle oldu ama ABD hukuki taleplere siyasi nedenlerle ayak sürümüştür. Yapması gereken işlemleri yapmamıştır. Burada kabul edilemeyecek durum, cumhurbaşkanı olmak isteyen kişinin ABD'liler tarafından aranmasıdır. Seni niye arıyorlar, arayan makamlar ve mevkileri nedir? ABD'lilerin beyanına inanıyorsunuz ama Türkiye devletine sormuyorsun? 'İddialar nedir, bana bilgi verin?' dense arkadaşlarımız gerekli bilgiyi verirdi. Bilgi vermek üzere davet de yapıldı, gelirlerse gereken bilgi verilecek. Ama o kendi bildiğini söyleyecektir. Bir ABD'linin dediklerine mi itibar edilir, yoksa Türk devletinin makamlarına mı?" dedi.

4 HAZİRAN'DA ABD İLE MENBİC GÖRÜŞÜLECEK

Menbic konusunda görüşme yapılacağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Gül, "4 Haziran'da ABD ile bir görüşmemiz olacak, Münbiç ile yol haritası hususunda. Bölgemizdeki bu konuyla alakalı tüm gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulunda da bu konular konuşuldu. Bu konuda ABD ile yapıcı ve karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde gerekli adımların olacağına inanıyoruz. Suriye meselesinin çözüme kavuşturulacağı bir aşama olacaktır." diye konuştu.

Gül, hükümetin gündeminde af konusunun olmadığını da sözlerine ekledi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 00:44

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