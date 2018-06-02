AKP Kayseri’de ciddi bir krizle seçime gidiyor

Gazeteci Tolga Yılmaz, Meclise 10 milletvekili gönderen Kayseri'den seçime dair izlenimlerini yazdı.

Tolga YILMAZ

Gazeteci

24 Haziran seçimleri yaklaştıkça parti ve adaylarda heyecan artıyor. Seçmen ise heyecanını henüz fark edememiş durumda. Anadolu insanı daha önceki seçim dönemlerinde yaşadığı heyecan dolu günleri yeniden yaşamak için siyasilere öncelikle duydukları güvenin yeniden tesis edilmesini beklediğinden 24 Haziran seçimlerine karşı soğuk duruyor. 9 milletvekiline sahip olan Kayseri’nin, Meclisteki sandalye sayısının 600’e çıkmasından dolayı milletvekili sayısı 10’a yükseldi.

AKP CEPHESİ CİDDİ BİR KRİZ İLE SEÇİMLERE GİRİYOR!

AKP cephesi 24 Haziran seçimi öncesi tüm hazırlıklarını yapmış, aday listelerinin açıklanacağı 21 Mayıs tarihine yönünü dönmüştü. Partinin Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. Özden’in milletvekili listesinde yer alacağına kesin gözüyle bakılırken listenin açıklanmasıyla hem Özden, hem de Özden’e destek verenler büyük bir şok yaşadı: Özden listede yoktu. Özden’in listede olmaması AKP Kayseri Teşkilatında ciddi bir krize yol açtı. İl yönetimi tamamen istifa etti! Devreye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik girdi. Yönetimle uzun süren toplantılar yaptılar. İkna ettiler ve istifadan vazgeçirdiler. Ancak yönetim kurulunun 24 Haziran seçimleri sonrası takındıkları bu tavırdan dolayı görevden alınacakları şehirde bir anda tüm kesimlerce duyuldu. AKP hâlâ sahada seçim çalışması yapmayan partilerin başında geliyor.

Kriz bununla da bitmedi. Listelerin açıklanmasıyla birlikte AKP seçmeni ve tabanı büyük bir şok daha yaşamıştı. İlk 7 sıra bir önceki dönemle aynıydı. Şehir halkı ve parti tabanı; itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanan, FETÖ’den işlem görenlerin isimlerini verdiği Mehmet Özhaseki ve onunla liste başı olan adayların birçoğunu istemiyordu. ‘FETÖ’ ile yan yana çekilmiş fotoğrafları gündemden düşmeyen isimlerden olan İsmail Tamer 5’nci sırada, yine ‘FETÖ’ye ait dershanelere para aktardığı iddia edilen Sami Dedeoğlu 7’nci sıradan kendisine yer buldu. Bakan Özhaseki’nin eşi Neşe Hanım’ın kontenjanından iki seçimdir listede yer alan ama şehre yabancı olan hatta şehir merkezinde kaybolunca partililerinden konum yardımıyla kaybolduğu yerden alınmasını isteyen Hülya Nergiz 6’ncı sıradan aday gösterildi. Bu listelerde yer alan Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş’a da tepkiler olduğu biliniyor.

AKP ilk kez Kayseri’de büyük bir sancı ile seçime gidiyor. İl başkanının neden listede yer almadığı ise biraz derin. 5 Mayıs Günü Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Meydanda kadın kolları kongresi adı altında tertiplenen ve sayısı oldukça az olan halka hitap etti. 14 Nisan günü yapılan Ticaret Odası seçimlerini AKP İl Başkanı Özden’in desteklediği MHP’li Ömer Gülsoy kazanmıştı. Oysaki AKP’liyim diyen Mahmut Hiçyılmaz KTO seçimlerinde yeniden adaydı. Fark yedi. Erdoğan mitingin ardından morali bozuk biçimde Özden’e sert çıkarak 24 Haziran aday listesinde olmayacağını belirtmişti. Erdoğan Özden’e, “Başkan siz Cumhur İttifakını tamamen yanlış anlamışsınız. Biz ittifak derken bize ait kaleleri MHP’ye teslim edin demedik ama sen kalelerimizi MHP’ye teslim ettin. Görüşürüz” diyerek yanından ayrıldı. Nitekim Özden aday listesinde kendine yer bulamadı. Kriz daha ne kadar derinleşir bilemem ama AKP’deki bu çatlaklık önümüzdeki sürecin iktidar adresinde değişikliğe yol açacağı kesindir. Zira Kayseri her dönem iktidarı önceden belirleyen şehirlerden biridir. Muhafazakar/sağ eğilimli olmasıyla öne çıkan Kayseri’de AKP’nin alternatifi kuşkusuz yine sağ partiler olacak gibi. MHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti seçmenin yeni adresi olacak gözüküyor. Nitekim 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sonuçları bunun net karşılığıdır.

CHP 1 MİLLETVEKİLİNE RAZI OLMUŞ DURUMDA

AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet’in il başkanlarının aday adaylığı için istifa ettiği bir süreçte CHP İl başkanı istifa etmedi. Ocak ayında yapılan kongrede başkanlığa seçilen ve partisinin Kayseri tarihindeki ilk kadın başkanı olan Ümit Özer’in süreci nasıl atlatacağı merak edilirken, diğer partiler sahadaki çalışmalarına hız katmışlardı. CHP’nin 10 kişilik aday listesi tartışmaları da beraberinde getirdi. İYİ Partiye geçen 15 vekil içindeki Çetin Arık yeniden birinci sıradan aday gösterildi. 8’nci sıra adayı fabrikatör Metin Kantarcı yerini beğenmeyip istifa etti! Demokrasinin hamisi olduğunu iddia eden CHP listesinde tek kadın adayın bulunması kentte ciddi tepkilere neden oldu. Ve bu istifadan boşalan yere bir kadın aday daha eklenmiş oldu.

CHP’nin çalışmadığı gözleniyor. Ama il başkanının TV programlarında çalıştıklarını söylemesi tabanda dalga konusu olmaya devam ediyor. Genel kanaatin ise 3 ile 6. sıra adaylarının çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdüğü yönünde diyebilirim.

Ayrıca 1. sıra adayı Çetin Arık önceki dönemden başlayarak kendisi gibi Avşar olan ve sağ kökenli tüm çevre ve akrabalarını partiye üye yapmış ve temayül yoklamalarında önde çıkmayı garantilemiş diyebiliriz. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 7 Haziran seçimlerinde Meclise giden 9 milletvekiline yemek davetinde MHP’li Hasan Ali Kilci’ye “Ben de sağcıyım, biz de sağcıyız” dediği hâlâ hafızalardaki tazeliğini korumakta.

Bu durum ise CHP teşkilatında Avşar-Alevi tartışması doğurmuştu. Yeniden 1. sıradan aday gösterilmesi bu çatışmanın yeniden alevlenmesine neden oldu. Alevilerin yoğun yaşadığı Battalgazi Mahallesi’nde gençler duvarlara “Irkçı Çetin Arık’a oy yok! Alevi gençlik” imzası atarak duruma tepkilerini belirtti. İkinci sıra adayının Saadet Partili olması CHP’nin ikinci açmazı durumundadır. Yani CHP Kayseri’de hiç çalışma yapmadan da 1 Milletvekili çıkarırız algısıyla birlikte seçimlere gidiyor ve partisinin oy oranını artırmak için hiçbir çaba sarf etmiyor diyebilirim.

Tabii Kayseri’de aday çıkaran HDP, CHP’deki Çetin Arık karşıtlarının adresi olacağa benziyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 00:07

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