Kadro sözünü tutmayan hükümetin kendilerini asgari ücrete mahkum ettiğini söyleyen Bucalı işçiler 'Emekçiden yana değişim istiyoruz' diyor.

Kenan ÇETİN

İzmir

Buca’da Gediz Atölyelerde görüştüğümüz temizlik işçileri ekonominin kötüye gittiğini, ay sonunu getirmek için ek iş yapmak zorunda olduklarını söyledi. İşçiler temizlik işçilerine kadro verilmemesine tepkili. Yaşadıkları sorunlar nedeniyle seçimlerde “İşçi ve emekçiden yana değişim” istiyorlar. Özellikle muhalif işçiler bu talebi yüksek sesle dile getirirken, AKP ve Erdoğan’a oy vermeyi düşünenler ise daha sessiz ve “İyi olur inşallah” demekle yetiniyor.

DİSK/Genel-İş 5 No’lu Şubenin örgütlü olduğu işyerinde 400’e yakın işçi çalışıyor. Sohbet ettiğimiz işçilerin önemli bir bölümü oylarını Muharrem İnce’ye vereceklerini ifade ederken, bu işçiler, HDP’nin barajı geçmesi için desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

PAZAR EKONOMİNİN AYNASI

İşçilerden Barış “Artık bir değişim olsun” diye başlıyor söze. Asgari ücretle çalıştığı halde ücretinden yüzde 15 vergi kesildiğini anlatan Barış, şunları söyledi: “Aldığım ücret yıl içinde 14 binin üstüne çıktığında vergi dilimini arttırıp vergi kesiyor. Benim ailem 9 kişi, 150 lira ile pazara çıkıyorum pazar arabasını dolduramıyorum. Aldıklarım 3 gün dayanıyor. 4. gün dolabım boş. Ay sonuna sağdan soldan borç alarak ulaşıyoruz. Ücretimi alınca öbür aya kadar yetiyor mu? Büyüyen ekonomi bu mu? Pazara çıkınca rahat alış-veriş yapıyor muyum? Budur benim için ekonomi. Bir de bize sözde kadro verdi ama tutmadı.” Tek adam yönetimi olmasını istemediği için Muharrem İnce’yi desteklediğini dile getiren “Toplum kutuplaştığı için insanlar kötü de olsa, yanlış da yapsa kendi zihniyetindekine oy veriyor” dedi.

EK İŞ YAPAN VAR

Bir diğer işçi Hüseyin, doların yükselmesiyle ilgili yapılan açıklamalara tepkili. “Kimse doların yükselmesi beni ilgilendirmez diyemez. Türk parasının değeri düşüyor, her şeyi dışarıdan alıyorsun, her şeyin fiyatı artıyor. İşçinin alım gücü düşüyor” diyen Hüseyin, şöyle devam etti: “Biz de insanız. İşçilerin çoğu aldıkları ücret yetmediğinden geçinebilmek için ek iş yapıyor. Bugün ülkenin kaynakları boş işlere harcanıyor. Örneğin, Başbakanın yanında 300 tane korumaya ne gerek var. Saray zaten başlı başına bir dert.” CHP’li olduğunu ama hükümeti de CHP’yi de “berbat” olarak nitelendiren Hüseyin, milletvekilliği için HDP’ye, Cumhurbaşkanlığı için de Muharrem İnce’ye oy vereceğini söyledi.

‘SÖZLERİNİ TUTMADILAR’

Siyasetçilerin verdiği sözü yerine getirmediğini söyleyen Kemal, üç yıllık işçi. Tutulmayan sözden kastı kadro. En pis işleri yaptıklarını, aynı işi yapan kadrolu işçilere daha iyi ücret verilirken kendilerine asgari ücret dayatıldığını söyleyen Kemal, “Hangisi işçinin gerçek anlamda hakkını verdi. Bunların hangisine güvenelim? Ben de işçiden emekçiden yana bir değişim olsun istiyorum. Gelenler aynı uygulamayı yapacaksa ne önemi var” dedi. Siyasetçilerin en fazla iki dönem yönetime gelmeleri gerektiğini, daha uzun kalanların krallığa heves ettiklerini dile getiriyor.

‘İYİ OLUR İNŞALLAH’

Sohbet için başka bir masada oturan işçilerin yanına geçiyoruz. İsimlerini vermek istemiyorlar. İşçilerden biri 13 yıllık, diğeri 9 yıllık, bir diğeri de 2.5 yıllık işçi. Oruçlu olduklarını belirterek, konuşmak konusunda çekingen davranıyorlar. Hiçbiri kadroya alınmamış. İşçilerden biri, “İşe başladığımız günden beri bir umut var ama daha o umuda erişemedik” diyor. Seçimlerle ilgili ne düşündüklerini sorduğumuzda da, “Allah sonumuzu hayır etsin. İyi olur inşallah” diyorlar.

18 yıllık işçi olan Yüksel, ülke yönetiminin iyi olduğunu savunuyor. Doların yükselişini dış güçlerin baskısıyla oluştuğunu, bu baskının da Erdoğan’ı iktidardan indirmek için yapıldığını ileri süren Yüksel, “Şu an ülkemiz düş güçlere karşı dikleniyor, bu da onların zoruna gidiyor. Bir ülkede bir iktidar 15-20 sene tek başına iktidarda kalırsa onu sevmezler. Bu dünyanın genelinde böyle. Saddam Hüseyin’i devirdiler, Beşar Esad’la uğraştılar. Erdoğan’ı da indirmek istiyorlar” diyor.

Yüksel, hükümetin yaptığı her şeyin doğru olmadığını, yanlış yaptıklarının da olduğunu söyleyerek, devam ediyor: “Hükümet 450 bin kişiye kadro verdi, 450 bin kişiye kadro vermedi. Biz daha önce 11 ay çalışıp, bir ay boşta kalıyorduk. Şimdi hükümet bunu kaldırdı. Şimdi sürekli işimiz var bu doğrusu. Ama aylık ücretlerimizi değiştirmedi, taşerondayken aldığımız ücretle devam ettiriyor bu da yanlış” diyerek, seçimde hükümetin ve muhalefetin yüzde 50 şansı olduğunu ekliyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 23:07

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