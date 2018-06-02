Mahalle yanarken komşuyla dalaşmak olmaz

Çağ Üniversitesi'nden bir öğrenci Onedio'nun 'Özel Üniversiteli Öğrencilere Devlet Üniversitesi Yemeği Yedirdik' başlıklı videosu üzerine yazdı.

Çağ Üniversitesi psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi

Adana

Geçtiğimiz günlerde ‘onedio.com’ isimli bir sosyal içerik platformunda “Özel Üniversiteli Öğrencilere Devlet Üniversitesi Yemeği Yedirdik” başlıklı videonun paylaşılmasının hemen ardından zaten tansiyon ve gerilimin eksik olmadığı, gündemin asla sabit kalmadığı şu ortamda bu defa da özel üniversiteli ve devlet üniversiteli öğrenciler arasında bir kutuplaşma yaşandı.

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler, aralarında sınıf farkı olduğunu düşündükleri özel üniversiteli öğrencileri baba parasıyla okumak, hak etmedikleri yüksek puanlarla sınıf geçmek ve toz pembe, cam fanusta bir yaşantıyla suçladı. Özel üniversiteli öğrenciler ise eğitim dillerinin İngilizce olması, sınıf geçme notlarının devlet üniversitelerine göre yüksek ve devamsızlık haklarının neredeyse devlet üniversitelerindekinin yarısı olması gibi sebeplerle özel üniversitede okumaları durumunda asıl devlet üniversitelerinde okuyanların zorlanacağını ve birçok şeyin hiç de tahmin edildiği gibi olmadığını söyleyerek kendilerini savundu.

Canım ülkemde yine karşıt oldukları düşündürülen gençler bir şekilde aynı safta olduklarını unuttu. Türkiye’deki sistemin düzen tanımına asla uymayan eğitim anlayışında, sistematik olan yegane şeyin eğitimin her basamağında mütemadiyen değişen sınavlar, ders içerikleri, akademik kadrolar hatta rektörler olduğu bu eğitim anlayışında beraberce mağdur durumda olduklarını unuttu. Özel üniversitede okumak yahut devlet üniversiteli olmak bir problem değildi. Asıl problem özel üniversitedeki çoğu öğrencinin dışarıdakinin en az iki katı olan ve asgari ücrete gelen yüzde 14.2 oranındaki zamdan sonra zaten el yakan yemekhanelerindeki 150 gram yoğurdun 1.5 TL’den 2 TL’ye yükselerek yüzde 33 oranında zamlanmasıydı. İşin güzel yanıysa fiyatların yüksekliğinden yemekhanenin yolunu unutan öğrencinin daha da yükselen fiyattan etkilenememesidir. Hiçbir şey alamayan öğrencinin hiçbir ödeme de yapması gerekmiyor neyse ki. Asıl problem devlet üniversitesindeki öğrencilerin derslerinin boş geçmesi, geçen hafta amfide ders anlatan öğretim görevlilerinin, profesörlerin öteki hafta tutuklandığını öğrenmeleri.

Özel üniversitede okuyan öğrencilerin, bursum kesilir korkusuyla ülke gündemi konusunda üç maymunu oynamak zorunda kalması, her sene eğitim ücretlerinin artmasından dolayı, günden güne alım gücünü kaybeden maaşlarıyla; üretsin, kendine ve ülkeye faydalı olsun diye evlatlarını zar zor okutmaya çalışan annelerin, babaların yaşadıklarıydı asıl çözülmesi gereken.

Ülkedeki tüm bu keşmekeşten etkilenen; aksaklıkların, eksikliklerin, haksızlıkların arasında savrulurken gençliğinin tabiri caizse baharını, en güzel günlerini mevcut keşmekeşe kurban eden aynı öğrencileriz ve inanın ki bizler karşıt değiliz. Özelde, devlette, açık öğretimde hedeflerimiz uğruna çabalar sarf ederken mücadeleye tutunması, haklarımızı, özgürlüklerimizi, devlet büyüklerinin iki dudağı arasına bırakamayacak kadar değerli, biricik yarınlarımızı koruması hatta bugünkü koşullar için konuşmak gerekirse kurtarması gereken aynı öğrencileriz.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 22:50

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