Flormar ve TayaÅŸ iÅŸÃ§ileri Ã§ocuklarÄ±na onurlu bir gelecek bÄ±rakacak!

Bayram DEMİREL

Direnişteki Flormar İşçisi

Merhaba Evrensel okurları. Temmuz 2017’den beri Flormar Kozmetik’te çalışıyorum. Size direnişimizde neler yaşadığımızı ve Tayaş Gıda’dan bize Evrensel aracılığı ile yazılan mektuba cevap yazacağım.

İşçi düşmanı patron, her gün işçileri işten atıyor. Şu an 120 işçi olduk ve her gün farklı engellerle karşılaşıyoruz. Fakat bu engeller bize moral oluyor. Her gün burası dolup taşıyor, bize destek olmaya geliyorlar sağ olsunlar. Bir de siyasiler var, sözde hepsi yanımızda ama hepsi bizim mağdur durumumuzu kullanıyorlar. Gerçek dostlar çıkarsız, gönlüyle, yüreğiyle gelenlerdir. İzmir’den sanatçılar geldi, İstanbul’dan öğrenciler. Ve her gün bir kadın dayanışma derneği geliyor. Bugüne kadar adını bile bilmediğim kadın dayanışma dernekleri geldi. Çok memnun olduk. Ve bir de sesimize ses olan Evrensel gazetesi var...

Bütün gerçek dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim coşkumuz, kararlılığımız dostlarımızla her gün daha da büyüyecek. Biliyorum ki artık geri sayıma başladık. Dinimiz; mübarek aylarda savaşı, kavgayı yasaklar. Biz daha başlamadık, biz başladığımızda ya beraber kazanacağız ya da bizi sefalete itenler bizden önce yok olacaklar. Atılan her işçi içeri alınmadan bu kavga bitmeyecek.

Bu zulüm bitecek, kazanan onuruyla, şerefiyle ve değerli dostlarıyla mücadele eden Flormar işçisi olacak. Bu ateş yandı, inşallah nice sendikasız işyerlerine de örnek olacağız.

Yanı başımızda Tayaş Gıda var. Onlar da bizim gibi örgütlenme sürecindeler. Oradaki işçi kardeşlerim de teker teker işinden oluyor. Yaklaşık iki hafta önce orada iş kazası olmuştu, seslerini duyurmak için desteğe gittik, onlar da şimdi bize destek oluyorlar. Bizim davamız onların, onların davası bizim davamızdır. Onlar da birleşe birleşe kazanacaklar. Beraber direneceğiz, beraber mücadele edeceğiz. Buradan Tayaş Gıda işçilerine sesleniyorum: Bizim sendikamız gibi sizin sendikanız da mücadeleci işçisine sonuna kadar sahip çıkacak bir sendikadır. Siz yeter ki kararlı olun. Bir kıvılcım yandı mı gerisi geliyor. Bütün Türkiye destek oluyor. Biz 18 gündür direniyoruz. Her gün daha da güçleniyoruz, umutluyuz. Çünkü haklıyız. Siz de umudunuzu, azminizi kaybetmeyin güzel günlere kavuşmak elbet zorlu olacak ama savaşmadan kimse biz işçilere mutluluğu altın tepsiyle sunmaz. Hele ki para babaları bizi sadece basamak olarak kullanırlar. Sakın korkmayın. Tek olduğumuzda yok oluruz ama birlik olduğumuzda, o zulüm eden bizi tanımayan emeğimizi alın terimizi vampir gibi çalanlar var ya işte onların kaçacak yerleri kalmayacak. Elbet zalim Flormar Kozmetik ve Tayaş Gıda patronlarına diz çöktüreceğiz ve istediğimiz her şartı kayıtsız şartsız kabul ettireceğiz. Yeter ki cesur olun, kararlı olun. Biz yüreğimizle, gönlümüzle, bedenimizle sizinleyiz. Davamızda, sesimizde... Bir son olarak: En güzeli de biz direnen, mücadele eden Flormar ve Tayaş işçileri çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız, ya onlar?

Dost bulmak bazen bir ağacın büyümesi kadar uzun, dazen de bir kuşun kanat çırpması kadar kısadır. Önemli olan yenilerini bulmak değil var olanı unutmamaktır...

Gönlümüze taht kurmuş bizi bu onurlu davamızda yalnız bırakmayan güzel dostlara selam olsun... Burada öyle güzel öyle candan dostluklar oldu ki... Bu direniş bitse de burada yaşananlar yüreğiyle, onuruyla yanımızda olanlardır. Hep yüreğimizde kalacak. Biz bu direnişi çoktan kazandık. Belki hâlâ dışarıdayız hâlâ direniyoruz belki daha aylarca direneceğiz bu belli değil. Ama öyle dostlar tanıdık, kendileri küçük yürekleri kocaman öğrenciler tanıdık. Hiç tanımadığımız insanların birbirine nasıl destek olduklarını gördük. Ramazan kumanyasını evine değil de direnişteki işçi kardeşlerine getirenleri gördük. Çok uzaklardan kargoyla pasta börek yapıp gönderenleri gördük. Bu zulme ‘Nasıl dur diyebilirim, nasıl bir katkım olur?’ diye düşünüp hiçbir şey yapamasa da engelli çocuğuyla yanımıza gelip sesimize ses katan ablamızı tanıdık. Yan yana çalışıp aynı yemekhanede yemek yiyip tanıyamadığımız yüreği mangal gibi kardeşlerimizin farkına vardık. Olmaz denileni başardık. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için dedik ama yürekten dedik. Daha ne kaldı ki? Biz kaybetsek de çok şey kazandık. En önemlisi insanlığın ölmediğini anladık. İşte bunun için bize bu duyguları yaşatanlar için biz bu davayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Artık sadece kendimiz için değil bütün yüreği kocaman insanlar için onurlu işçiler için kazanacağız.

Biz mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez. Bu zalim patronlar bu yüreği kocaman işçilerin önünde diz çökecek. Bu karnaval umuyorum ki Tayaş Gıda’ya da sıçrayacak ve bizim gibi onlar da onuruyla mücadele ederek kazanacaklar. Selam olsun yüreği kocaman dostlarımıza. Selam olsun işçi kardeşlerimize. Selam olsun Tayaş işçilerine. Saygılar...

