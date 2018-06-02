Flormar ve TayaÅŸ iÅŸÃ§ileri Ã§ocuklarÄ±na onurlu bir gelecek bÄ±rakacak!

TayaÅŸ iÅŸÃ§ilerinin 'YalnÄ±z deÄŸilsiniz' baÅŸlÄ±klÄ± mektubuna yanÄ±t veren Flormar iÅŸÃ§isi: YÃ¼reÄŸi kocaman insanlar iÃ§in, onurlu iÅŸÃ§iler iÃ§in kazanacaÄŸÄ±z.

Bayram DEMÄ°REL

DireniÅŸteki Flormar Ä°ÅŸçisi

Merhaba Evrensel okurlarÄ±. Temmuz 2017’den beri Flormar Kozmetik’te çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Size direniÅŸimizde neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve TayaÅŸ GÄ±da’dan bize Evrensel aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yazÄ±lan mektuba cevap yazacaÄŸÄ±m.

Ä°ÅŸçi düÅŸmanÄ± patron, her gün iÅŸçileri iÅŸten atÄ±yor. Åžu an 120 iÅŸçi olduk ve her gün farklÄ± engellerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Fakat bu engeller bize moral oluyor. Her gün burasÄ± dolup taÅŸÄ±yor, bize destek olmaya geliyorlar saÄŸ olsunlar. Bir de siyasiler var, sözde hepsi yanÄ±mÄ±zda ama hepsi bizim maÄŸdur durumumuzu kullanÄ±yorlar. Gerçek dostlar çÄ±karsÄ±z, gönlüyle, yüreÄŸiyle gelenlerdir. Ä°zmir’den sanatçÄ±lar geldi, Ä°stanbul’dan öÄŸrenciler. Ve her gün bir kadÄ±n dayanÄ±ÅŸma derneÄŸi geliyor. Bugüne kadar adÄ±nÄ± bile bilmediÄŸim kadÄ±n dayanÄ±ÅŸma dernekleri geldi. Çok memnun olduk. Ve bir de sesimize ses olan Evrensel gazetesi var...

Bütün gerçek dostlarÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyorum. Bizim coÅŸkumuz, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dostlarÄ±mÄ±zla her gün daha da büyüyecek. Biliyorum ki artÄ±k geri sayÄ±ma baÅŸladÄ±k. Dinimiz; mübarek aylarda savaÅŸÄ±, kavgayÄ± yasaklar. Biz daha baÅŸlamadÄ±k, biz baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ya beraber kazanacaÄŸÄ±z ya da bizi sefalete itenler bizden önce yok olacaklar. AtÄ±lan her iÅŸçi içeri alÄ±nmadan bu kavga bitmeyecek.

Bu zulüm bitecek, kazanan onuruyla, ÅŸerefiyle ve deÄŸerli dostlarÄ±yla mücadele eden Flormar iÅŸçisi olacak. Bu ateÅŸ yandÄ±, inÅŸallah nice sendikasÄ±z iÅŸyerlerine de örnek olacaÄŸÄ±z.

YanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda TayaÅŸ GÄ±da var. Onlar da bizim gibi örgütlenme sürecindeler. Oradaki iÅŸçi kardeÅŸlerim de teker teker iÅŸinden oluyor. YaklaÅŸÄ±k iki hafta önce orada iÅŸ kazasÄ± olmuÅŸtu, seslerini duyurmak için desteÄŸe gittik, onlar da ÅŸimdi bize destek oluyorlar. Bizim davamÄ±z onlarÄ±n, onlarÄ±n davasÄ± bizim davamÄ±zdÄ±r. Onlar da birleÅŸe birleÅŸe kazanacaklar. Beraber direneceÄŸiz, beraber mücadele edeceÄŸiz. Buradan TayaÅŸ GÄ±da iÅŸçilerine sesleniyorum: Bizim sendikamÄ±z gibi sizin sendikanÄ±z da mücadeleci iÅŸçisine sonuna kadar sahip çÄ±kacak bir sendikadÄ±r. Siz yeter ki kararlÄ± olun. Bir kÄ±vÄ±lcÄ±m yandÄ± mÄ± gerisi geliyor. Bütün Türkiye destek oluyor. Biz 18 gündür direniyoruz. Her gün daha da güçleniyoruz, umutluyuz. Çünkü haklÄ±yÄ±z. Siz de umudunuzu, azminizi kaybetmeyin güzel günlere kavuÅŸmak elbet zorlu olacak ama savaÅŸmadan kimse biz iÅŸçilere mutluluÄŸu altÄ±n tepsiyle sunmaz. Hele ki para babalarÄ± bizi sadece basamak olarak kullanÄ±rlar. SakÄ±n korkmayÄ±n. Tek olduÄŸumuzda yok oluruz ama birlik olduÄŸumuzda, o zulüm eden bizi tanÄ±mayan emeÄŸimizi alÄ±n terimizi vampir gibi çalanlar var ya iÅŸte onlarÄ±n kaçacak yerleri kalmayacak. Elbet zalim Flormar Kozmetik ve TayaÅŸ GÄ±da patronlarÄ±na diz çöktüreceÄŸiz ve istediÄŸimiz her ÅŸartÄ± kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z kabul ettireceÄŸiz. Yeter ki cesur olun, kararlÄ± olun. Biz yüreÄŸimizle, gönlümüzle, bedenimizle sizinleyiz. DavamÄ±zda, sesimizde... Bir son olarak: En güzeli de biz direnen, mücadele eden Flormar ve TayaÅŸ iÅŸçileri çocuklarÄ±mÄ±za onurlu bir gelecek bÄ±rakacaÄŸÄ±z, ya onlar?

Dost bulmak bazen bir aÄŸacÄ±n büyümesi kadar uzun, dazen de bir kuÅŸun kanat çÄ±rpmasÄ± kadar kÄ±sadÄ±r. Önemli olan yenilerini bulmak deÄŸil var olanÄ± unutmamaktÄ±r...

Gönlümüze taht kurmuÅŸ bizi bu onurlu davamÄ±zda yalnÄ±z bÄ±rakmayan güzel dostlara selam olsun... Burada öyle güzel öyle candan dostluklar oldu ki... Bu direniÅŸ bitse de burada yaÅŸananlar yüreÄŸiyle, onuruyla yanÄ±mÄ±zda olanlardÄ±r. Hep yüreÄŸimizde kalacak. Biz bu direniÅŸi çoktan kazandÄ±k. Belki hâlâ dÄ±ÅŸarÄ±dayÄ±z hâlâ direniyoruz belki daha aylarca direneceÄŸiz bu belli deÄŸil. Ama öyle dostlar tanÄ±dÄ±k, kendileri küçük yürekleri kocaman öÄŸrenciler tanÄ±dÄ±k. Hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlarÄ±n birbirine nasÄ±l destek olduklarÄ±nÄ± gördük. Ramazan kumanyasÄ±nÄ± evine deÄŸil de direniÅŸteki iÅŸçi kardeÅŸlerine getirenleri gördük. Çok uzaklardan kargoyla pasta börek yapÄ±p gönderenleri gördük. Bu zulme ‘NasÄ±l dur diyebilirim, nasÄ±l bir katkÄ±m olur?’ diye düÅŸünüp hiçbir ÅŸey yapamasa da engelli çocuÄŸuyla yanÄ±mÄ±za gelip sesimize ses katan ablamÄ±zÄ± tanÄ±dÄ±k. Yan yana çalÄ±ÅŸÄ±p aynÄ± yemekhanede yemek yiyip tanÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yüreÄŸi mangal gibi kardeÅŸlerimizin farkÄ±na vardÄ±k. Olmaz denileni baÅŸardÄ±k. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için dedik ama yürekten dedik. Daha ne kaldÄ± ki? Biz kaybetsek de çok ÅŸey kazandÄ±k. En önemlisi insanlÄ±ÄŸÄ±n ölmediÄŸini anladÄ±k. Ä°ÅŸte bunun için bize bu duygularÄ± yaÅŸatanlar için biz bu davayÄ± sonuna kadar sürdüreceÄŸiz. ArtÄ±k sadece kendimiz için deÄŸil bütün yüreÄŸi kocaman insanlar için onurlu iÅŸçiler için kazanacaÄŸÄ±z.

Biz mazlumlar ayaÄŸa kalkmadÄ±kça zalimler diz çökmez. Bu zalim patronlar bu yüreÄŸi kocaman iÅŸçilerin önünde diz çökecek. Bu karnaval umuyorum ki TayaÅŸ GÄ±da’ya da sÄ±çrayacak ve bizim gibi onlar da onuruyla mücadele ederek kazanacaklar. Selam olsun yüreÄŸi kocaman dostlarÄ±mÄ±za. Selam olsun iÅŸçi kardeÅŸlerimize. Selam olsun TayaÅŸ iÅŸçilerine. SaygÄ±lar...

TayaÅŸ GÄ±da iÅŸÃ§isinden Flormar iÅŸÃ§isine destek: YalnÄ±z deÄŸilsiniz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 22:29

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