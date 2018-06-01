Trump açıkladı: Kuzey Kore zirvesi 12 Haziran'da Singapur'da

Fotoğraflar: Beyaz Saray ve Flickr

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da buluşacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore için artık 'maksimum baskı' konseptini kullanmak istemediklerini belirtti ve zirvenin 'maksimum başarıya' ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

Kuzey Kore temsilcisi Kim Yong Chol, günün erken saatlerinde Kuzey Kore lideri Kim'in mektubunu iletmek için Beyaz Saray'a ayak gitmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 22:02

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