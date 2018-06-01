Körfezden Notlar'da Derince Yenikent’te seçimin nabzını tuttuk

Kocaeli Derince’nin nüfus olarak en kalabalık mahallesi Yenikent’te, pazarda ve işçi duraklarında halka ekonominin durumunu ve seçimleri sorduk.

20 bine yakın kayıtlı seçmenin bulunduğu, neredeyse bir ilçe kadar nüfusu olan Derince’nin Yenikent Mahallesi, Kocaeli’nin en kalabalık mahalleleri arasında. En fazla Kocaeli kütüğüne kayıtlı vatandaşların yaşadığı Yenikent’te, Kocaeli kütüğünün ardından ilk üçte Kars, Artvin ve Sakarya geliyor. İşçi servisleri, işçileri çalıştığı fabrikalara götürmek için mahallenin içine giriyor. Mahalleden Gebze, Dilovası, Gölcük gibi sanayinin yoğun olduğu bölgelere servisler kalkıyor.

Biz de ekonominin gidişatını ve yaklaşan seçimlerin nabzını tutmak için ilk iş, mahallede işçi duraklarına çıkarak işçilerle konuştuk. Pazartesi Pazarı’nda ise vatandaşın görüşlerini aldık, esnafla konuştuk. (EVRENSEL WEBTV)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 21:54

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