Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı!

Yunanistan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 'aranan teröristler listesi'nde yer alan Turgut Kaya'nın Türkiye 'ye iadesine karar verdi.

Yunanistan'da yakalanan ve Türkiye 'de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın Türkiye 'ye iadesi kararlaştırıldı.

Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği belirtildi

Habertürk TV'de yer alan habere göre, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin (Arios Pagos), Türkiye'nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki Kaya'nın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verdiğini duyurdu.

Haberlerde, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu belirtilen Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği de belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 21:23

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