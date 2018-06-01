'Patlama olan MKE'de levhadan olması gereken duvarlar betonarmeydi'

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi: Levhadan olması gereken bina duvarları betonarmeydi.

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, MKE Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’ndaki son patlamada ihmallere dikkat çekti.

Patlamada hayatını kaybeden Emre Özcan'ın yetkililerin iddia ettiği gibi sadece bina kirişlerinin üstüne yıkılması sonucu değil, basınca bağlı şarapnel, göçük ve yakıt yanığı sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada “Dahası gördürülen işin ve kullanılan patlayıcı maddelerin gereği olarak normalde levhadan olması gereken bina duvarlarının betonarme olduğuda bu vesile ile 'açıklanmıştır'. Olayda sıkışıp patlamaya sebep maddenin kolay tutuşma ve patlama özelliğinden dolayı atölye ve depo kapılarına ve girişte duvarların yanına statik elektrik yük giderici topraklanmış pirinç, bakır ve alüminyum levhalar konması gerekmesine rağmen konulmamıştır” denildi.

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yaşanan patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapan Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, işçilere işi başka bir atölyede ve ağzı kapalı werner tezgahında “parça parça yapma talimatı verilmesi” ile ağzı kapalı tezgahın içerisinde sıkışan gazın patlamasıyla 33 yaşındaki Petrol-İş üyesi Emre Özcan isimli işçinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Emre Özcan'ın basınca bağlı şarapnel, göçük ve yakıt yanığı sebebiyle hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yetkililerin iddia ettiği gibi Özcan'ın, sadece bina kirişlerinin üzerine yıkılması sebebiyle hayatını kaybetmediği vurgulandı. Açıklamanın devamında “Dahası gördürülen işin ve kullanılan patlayıcı maddelerin gereği olarak normalde levhadan olması gereken bina duvarlarının betonarme olduğuda bu vesile ile 'açıklanmıştır'. Olayda sıkışıp patlamaya sebep maddenin kolay tutuşma ve patlama özelliğinden dolayı atölye ve depo kapılarına ve girişte duvarların yanına statik elektrik yük giderici topraklanmış pirinç, bakır ve alüminyum levhalar konması gerekmesine rağmen konulmamıştır” denildi.

YÜKLÜ MİKTARDA TEHLİKELİ MADDE BİR ARADA

Aynı fabrikada 2013’te meydana gelen ve iki işçinin ölümüne neden olan iş cinayeti sonrası inceleme raporunda binanın bu yapısının değiştirilme zorunluluğu uyarısının yer aldığına da dikkat çeken İSİG, “Bu konuda hemen hiçbir önlem alınmamış, yeni bir patlama ve iş cinayetine açıkça meydan verilmiştir. Üretim yapılan alanda yapılan iş için gerekli olandan fazla miktarda tehlikeli kimyasal madde bulundurulmaması gerekirken patlamanın yaşandığı esnada werner karıştırıcı bölümünde 400 kg 2.75 inç çift bazlı roket yakıtı olduğu tezgahın içinde olay anında 150 kg yakıt olduğu tespit edilmiştir. Olayın meydana geldiği iş yerinde kimyasalların yangın ve patlama özelliklerine uygun bir çalışma yürütülmemiş, işçilere bu iş için verilmesi gereken antistatik iş ayakkabıları verilmemiştir” denildi. “MKE’de 5-7 milyon farklı türde kimyasal bulunduğu, bunlardan 5000-10000’inin ticari kimyasal madde türü tehlikeli kimyasal olduğu, 150-200 çeşidinin de kanserojen olduğu bilinmektedir” denilen açıklamada, işletmenin işçilerin sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen pek çok konuda hiçbir önlem almadığına atıf yaparak “Açıkça kazaya sebebiyet verecek bir talimat ile işçiler adeta ölüme gönderilmiştir”deniyor.

CEZASIZLIK ÖLÜM GETİRİYOR

Yine MKE’de 2013’te yaşanan olayın meydana gelmesinde işletme hatası nedeniyle “taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek” iddiası ve 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmışken şüphelilerden hiçbiri tutuklanmadığı dile getirilen açıklamada, “Biliyoruz ki güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yeni kazalar yaşanmasının bir nedeni de bu cezasızlıktır”dendi.

Bu şekilde üretime devam etmenin işçilerin sağlığı ve güvenliği ile açıkça oynamak olduğu söylenen açıklamada “Bakanlık Teftiş Kurulu ve MKE tarafından başlatılan idari soruşturma ve incelemenin takipçisi olacağımızı, yaşanan iş cinayetinin sorumlularının yargılanması sürecinin de takipçisi olacağız. Petrol-İş Sendikası Ankara Şube ile de dayanışma içinde olacağımızı duyuruyoruz”denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 20:28

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