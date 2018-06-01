‘Kral Kızı’ UNESCO’nun geçici listesine alındı

Yozgat halkı arasında 'Kral Kızı' olarak bilinen tarihi 'Basilica Therma' Roma hamamı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, halk arasında “Kral Kızı” olarak bilinen, “Basilica Therma” adlı tarihi Roma hamamının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındığı bildirildi. Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Roma hamamının, Valilik tarafından 2010 yılında yapılan çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarıldığı ve UNESCO’ya dahil edilmesi için geçen yıl girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Yozgat’ın ve Türkiye’nin en önemli kültürel varlıklarından tarihi Roma hamamını tanıtmak için çaba harcadıklarını söyleyen Vali Kemal Yurtnaç, “Katıldığımız ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında ana konseptimiz, Roma hamamı oldu. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinesinde oluşturulan ekiple UNESCO başvurusu için teknik çalışmaları gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıldan beri yaptığımız koordineli çalışmalar meyvesini verdi ve Sarıkaya Roma Hamamı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı” dedi.

‘TARİH FIŞKIRIYOR’

Yurtnaç, Yozgat Valiliği olarak Roma hamamı etrafında bulunan iş yerlerinde kamulaştırma yaptıklarını ve yıkımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek “Kazı çalışmalarını daha da genişleteceğiz. İnanıyorum ki bu yapı, göründüğü şekliyle tek başına bir yapı değil. Kazdıkça tarih fışkırıyor. İnşallah bundan sonra Roma hamamı hem Yozgat’ın hem de ülkemizin tanıtım ve turizmine daha önemli katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı. (Yozgat/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 19:45

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