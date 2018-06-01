Gezi’de öldürülen Ethem Sarısülük vurulduğu yerde anıldı

Ankara’daki Gezi Direnişi sırasında polis tarafından vurulan Ethem Sarısülük ölümünün 5. yılında vurulduğu yerde anıldı.

Ethem Sarısülük anmasında Gezi Direnişi'nin getirdiği özgürlük soluğuna tekrar ihtiyaç olduğu ifade edilerek, 24 Haziran seçimlerinde halkın iktidara karşı toplumsal bir duruş göstereceği söylendi.

Gezi Direnişi sırasında Ankara Güvenpark’ta polis tarafından vurulan Ethem Sarısülük, ölümünün beşinci yılında vurulduğu yerde anıldı. Anmaya, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP Ankara Milletvekili Adayı Veli Saçılık ve CHP Ankara Milletvekili Adayı Umut Erarslan da katıldı.

Kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan Nazife Çamalan, dağın, taşın, ağacın yağmaya açılmasıyla özdeşleşen vahşi politikalara dur demek için 5 yıl önce bir isyanın fitilinin ateşlendiğini söyledi. Gezi’nin, iktidarın toplumu istediği kalıplara dökmek için getirdiği yasaklara, koyulaştırdığı denetim mekanizmalarına ve kent meydanlarının emekçilere yasaklanmasına kadar birikmiş ne kadar öfke varsa hepsinin patlamasına yol açan bir çığlık olduğunu ifade eden Çamalan, Ethem Sarısülük gibi işçi ve emekçi çocuklarının özlem ve beklentileriyle bu direnişin en önünde yer aldığını dile getirdi. Çamalan, OHAL rejiminin kalıcı bir rejim haline getirilmek istendiği bu günlerde Gezi’nin getirdiği soluğa tekrar ihtiyaç olduğunu vurgulayarak 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. Sandıktan çıkan sonuçların neoliberalizme, açgözlülüğe, yağmacılığa ve zorbalığa karşı toplumsal bir duruşu göstereceğini ifade eden Çamalan, seçime giderken ve sonrasında yaşanabilecek her saldırıya karşı toplumsal bir duruş göstereceklerini söyledi. Çamalan, Gezi’yi aşan bir cesaret ve gözüpeklikle zorbalığın karşısında durmayı tarihin bir kez daha önümüze koyduğunu dile getirerek “Daha fazla Gezi, daha fazla Haziran ruhu ve daha fazla Ethemleşmek dışında bir seçeneğimiz yok” dedi.

‘EMEKÇİLERİN ADALETİNİ KURANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ’

HDP Ankara Milletvekili Adayı Veli Saçılık, Ethem’e sıkılan kurşunun herkese sıkıldığını söyleyerek, “Sen bizimle birlikte olduğun sürece biz seni unutmadığımız sürece yaşayacaksın , umut yaşayacak. Çünkü sen Beyazıt’ta vurulansın, çünkü sen 33 kurşunsun, çünkü sen Metin Lokumcu’sun, çünkü sen Gezi’de katledilen çocuklarımızsın, Suruç’ta katledilen gençlerimizsin, 10 Ekim’sin, cezaevlerinde katledilensin” diye konuştu. Defalarca adalet isteklerini dile getirdiklerini ifade eden Saçılık, halkın adaletini, emekçilerin adaletini kurana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Saçılık, Ethem Sarısülük’ü öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz’a da seslenerek “Yarına kalır yanına kalmaz” dedi.

‘BU ÜLKE ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE BARIŞ ÜLKESİ OLACAK’

Filiz Kerestecioğlu, Gezi’nin Türkiye’nin dört bir yanına yayılan bir özgürlük ruhu olduğunu ifade etti. Gezi sürecinde özgürlük ruhunun yanı sıra acıların da yaşandığını dile getiren Kerestecioğlu, Ethem Sarısülük’ün kaybedilişinin de bu acılardan biri olduğunu söyledi. Kerestecioğlu, Gezi’de hayatını kaybeden gençlerin idealleri olan ve aydınlık, demokratik, barış içerisinde bir Türkiye özlemiyle yaşayan gençler olduğunu ifade ederek “Bu ülke evet acılar ülkesi ama bu ülke özgürlükler ülkesi de olacak demokrasi ülkesi de olacak barış ülkesi de olacak. Gençlerin gelecek kaygısı duymadan yaşayabilecekleri bir ülke olacak. Bunun sözünü hep birlikte vereceğiz” diye konuştu.

‘KAN ÜZERİNE KURULU SARAYLARINI 24 HAZİRAN’DA YIKACAĞIZ’

CHP Ankara Milletvekili Adayı Umut Erarslan, ülkenin, tarihinin en zor günlerinden geçtiğini belirtti. Bin odalı bir sarayın yanı başlarında inşa edildiğini dile getiren Erarslan, “O sarayın temelinde Berkin’in, Ethem’in, Ali İsmail’in kanı var. Suruç’ta katledilenlerin, Roboski’de katledilenlerin, Torunlar İnşaat’ta, Soma’da katledilen işçilerin, Özgecan Aslan’ın kanı üzerinde yükseliyor o saray. Biz onların saraylarını yerle bir edene kadar, kale kapılarını yıkana kadar sokaklarda, alanlarda olmaya devam edeceğiz. Kan üzerine kurulan saraylarını, 24 Haziran’da başlarına yıkacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Taksim Dayanışması: Karanlık gider, Gezi kalır

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 19:38

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