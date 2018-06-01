'Almanya'dan 243 kişi PYD'ye katılmak için Suriye ve Irak'a gitti'

Almanya'da hükümet, 2013 yılından bu yana PYD ve PKK’ye katılmak için ülkeden Suriye ve Irak’a gidenlerin sayısının 243 olduğunu açıkladı.

Almanya'da hükümet, PYD ve PKK saflarında İŞİD'e karşı savaşmak üzere Suriye ve Irak’a gidenlerin sayısını açıkladı.

Bir soru önergesini yanıtlayan hükümet, 2013 yılından bu yana Almanya’dan 243 kişinin PYD ve PKK’ye katılmak için Suriye ve Irak’a gittiğini belirtti.

VOA’ya göre, resmi veriler “Aynı sürede Almanya’dan terör örgütü IŞİD’i veya başka radikal İslamcı terör örgütlerini desteklemek için binin üzerinde kişinin Suriye’ye ve Irak’a gittiğini” de gösterdi.

Bu arada PKK ve PYD’ye katılanların yüzde 65’inin Alman vatandaşı olduğu belirtildi.

Hükümet, PKK ve PYD’ye katılanlardan en az 102’sinin Almanya’ya geri döndüğü tahmininde bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 19:38

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