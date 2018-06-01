Ağaoğlu, ‘iflas’ iddialarını yalanladı 

Ali Ağaoğlu'na ait Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan sosyal medyada iki gündür yayılan ‘iflas’ iddialarına yalanlama geldi.

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’ye konuşan bir şirket yetkilisi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir kullanıcının Maslak 1453 projesinde tapu teslimlerinin yapılmadığı yönünde doğru olmayan bir paylaşımı üzerine söz konusu dedikodunun yayıldığını tespit etiklerini ancak tapu teslimlerinde bir sorun olmadığını, söz konusu paylaşımı yapan kişinin de paylaşımı kaldırdığını dile getirdi.

Yetkili, şirketin mali durumuna ilişkin de bir sorun olmadığını söyledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 19:27

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