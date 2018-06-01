'Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, AKP mitingine otobüs kaldırıyor'

Diyarbakır'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Aile Destek Evleri önünden AKP mitingine otobüs kaldıracağı iddia edildi.

Diyarbakır'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı Aile Destek Evleri önünden AKP mitingine otobüs kaldırılacağı ve kursiyerlere katılımın zorunlu olduğu bildirildiği iddia edildi.

Konu ile ilgili Evrensel'e gönderilen bir mesaj da şu ifadeler kullanıldı:

“Adını vermek istemeyen bir kadın bugün gittiği kursta Pazar günü Diyarbakır’da yapılacak olan AKP mitingine aile destek evleri önünde pazar günü saat 15.00 da otobüs kaldırılacağını katılımın zorunlu olduğunu ve bunu mitingde çekilen fotoğraflarla belgeleyerek destek evlerindeki kurs hocalarına teslim edilmesini aksi takdirde kayıtlarının silineceğini ve hocaların da görevden alınacağını aktardı.”

Telefonla ulaştığımız Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ramazan Çetin Yamaç, “Bireysel bir şey varsa herhangi bir şey söyleyemem ama böyle bir şey söz konusu olamaz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 19:33

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