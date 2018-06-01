MKE’de cezasızlık işçiye ölüm getirdi

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, MKE Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 1 işçinin öldüğü, 3’ü ağır 6 işçinin yaralandığı patlamanın gerekli önlemlerin alınmaması ve daha önce yaşanan ölümlerde gerekli cezaların verilmemesinin sonucu olduğunu bildirdi.

Açık ağızlı harmanlama tezgahında yapılması gereken işin, tezgahın arızalı olması ve maliyeti sebebiyle tamir edilmemesi yüzünden uygun olmayan başka bir tezgahta yaptırıldığı bilgisi verilen açıklamada, “Yetkililerce iddia edildiği üzere, Emre Özcan tek başına bina kirişlerinin üzerine yıkılması sebebiyle hayatını kaybetmemiştir. Dahası gördürülen işin ve kullanılan patlayıcı maddelerin gereği olarak normalde levhadan olması gereken bina duvarlarının betonarme olduğu da bu vesile ile ‘açıklanmıştır’” dendi.

Aynı fabrikada 2013’te meydana gelen ve iki işçinin ölümüne neden olan iş cinayeti sonrası inceleme raporunda binanın yapısının değiştirilme zorunluluğu uyarısının yer aldığı hatırlatılan açıklama, şöyle devam etti: “Ancak bu konuda hemen hiçbir önlem alınmamış, yeni bir patlama ve iş cinayetine açıkça meydan verilmiştir... MKE’de 2013’te yaşanan olayın meydana gelmesinde ve yangının büyümesinde işletme hatası ‘Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ iddiası ve 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmışken şüphelilerden hiçbiri tutuklanmamıştı. Biliyoruz ki güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yeni kazalar yaşanmasının bir nedeni de bu cezasızlıktır!” (Ankara/EVRENSEL)

MKE'deki patlamanın nedeni ortaya çıktı: Riske rağmen gelen direktif

İŞ CİNAYETLERİ SÜRÜYOR

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki baraj şantiyesinde pazar günü tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerden Faik Tüysüz yaşamını yitirdi. Rahatsızlanan 200’e yakın işçiden bazılarının taburcu edildiği öğrenildi.

Samsun’da İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Bahri Öztaş (54), 10 katlı binanın 8’inci katında kum çekmek için kullanılan gırgır tabir edilen makinenin yerini değiştirmek istedi. Bu sırada aşağı düyşen Öztaş yaşamını yitirdi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan bir ambalaj işletmesinde çalışan Melih Şahin (57), iş makinesinin bakımını yaptığı sırada, hidroliği boşalan kepçenin altında sıkışarak can verdi.

PATRONLAR LEHİNE DEĞİŞİKLİK

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz ay hedefin sıfır kaza ve sıfır ölüm olduğunu açıkladı. Ancak geçen sürede adım ölümleri azaltmak bir yana artıracak bir adıma imza atıldı. 21 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren bu yönetmelik değiştirildi. Böylece 10’dan az işçi çalıştıran işyerlerini işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma ve kayıtlı defter tutma zorunluluğundan muaf tutan yönetmelik, 50’nin altında işçi çalıştıran olarak genişletildi. Sadece 2016’da yaşanan iş kazaları bu değişikliğin yeni ölümlere yol vermek anlamına geldiğini gözler önüne seriyor. 2016’da 290 bin iş kazasından 87 bini yani yüzde 30’u 50’nin altında işçi çalıştıran işyerlerinde meydana geldi. İş cinayetlerinde ölen 1405 işçinin 855’i yani yüzde 60’ı da buralarda hayatını kaybetti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatının KOBİ’lere yük getirdiğini ileri sürerek “Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık” demiş, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlara teşekkür etmişti.(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 19:14

www.evrensel.net