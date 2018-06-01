Marketler ramazanı fırsata çevirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, markette ve üreticilerde takibini yaptıkları ürünlerin fiyatlarındaki değişimi açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayının ilk yarısında markette 37, üreticide 29 ürünü takip ettiklerini bildirerek, “Markette 3 üründe fiyat değişmezken, 26 üründe fiyat artışı, 8 üründe fiyat azalışı, üreticide 9 üründe fiyat değişmezken, 15 üründe fiyat artışı, 5’inde ise fiyat azalışı görüldü” dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 10 Mayıs’ta düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayı boyunca piyasaların nabzını tutacaklarını ve yapılan çalışmaları paylaşıp, üretici ve tüketici fiyatlarını kamuoyunun dikkatine sunacaklarını söylediğini belirtti. Halkı daha çok ilgilendiren market fiyatlarına bakıldığında, kuru kayısı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatlarının değişmediğinin görüldüğünü bildiren Bayraktar, “Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 75.73 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 25.99 ile limon, yüzde 25.63 ile patates, yüzde 19.11 ile yeşil soğan, yüzde 18.89 ile kuru soğan, yüzde 16.41 ile sivri biber, yüzde 13.66 ile elma, yüzde 9.30 ile patlıcan, yüzde 8.28 ile tavuk eti, yüzde 5.98 ile beyaz peynir, yüzde takip etti” dedi.

ÜRETİCİ FİYATLARI

Ramazan ayının ilk yarısında üretici fiyatlarında, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık içi fiyatında değişim olmazken, çileğin yüzde 13.10 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğunu belirten Bayraktar, “Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 53.85 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 40 ile patates, 39.34 ile sivri biber, yüzde 26.32 ile kuru soğan, takip etti” dedi.

Üretici fiyatlarının marketlere yansımadığını, ramazan ayının ilk yarısında üreticide fiyatı yüzde 13.10 gerileyen çileğin tüketicide yüzde 0.77, üreticide fiyatı yüzde 7.14 düşen kabağın ise tüketicide yüzde 3.37 yükseldiğini vurguladı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 18:43

www.evrensel.net