KESK’ten Flormar işçilerine dayanışma ziyareti

KESK ve KESK’e bağlı SES, BTS ve Eğitim Sen sendikalarının yöneticileri ile üyeleri, direnişteki Flormar işçilerini ziyaret etti.

Flormar işçilerini bugün KESK ve KESK’e bağlı sendikalar SES, BTS, Eğitim Sen yöneticileri ve üyelerinden oluşan bir heyet ziyaret etti.

Burada işçilere seslenen KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar örgütlü çalışmanın önemine vurgu yaptı. Çuhadar, “Seçim çalışmaları yapılırken siyasiler sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi üzerinde duruyor ancak sendikasız çalıştırmanın yasaklanması gerekiyor. Çalışanlar içerinde örgütlülüğün oranı yüzde 5 düzeyinde” dedi.

Sermayenin örgütlülükten kaygılandığını ifade eden Çuhadar, “Bu anlamda Flormar’ın etrafını brandalarla kapatarak, dayanışmayı engellemek, mücadeleyi yalnızlaştırmak istiyorlar” dedi.

“Sendikalı olmak yetmez” diyen Çuhadar şöyle devam etti:

“İşçiler örgütlendikleri sendikaları da sahiplenmeli, bürokrasiyi aşarak kendi temsilcisini seçtiği bir öz örgütlülüğüne sahip olmalı. Bugün kamu emekçilerinin de iş güvencesi tartışılıyor. Sözleşmeli çalışmayla Hükümetin memuru haline getirilmek isteniyor. Biz de grevli toplusözleşme, iş güvencesi için mücadelemizi sürdürüyoruz.”

Çuhadar, Flormar işçileriyle dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi. (Gebze/EVRENSEL)

Flormar’da hakları için mücadele eden işçilere provokatif saldırı

www.evrensel.net