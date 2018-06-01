‘Tamam TV’ kuruluyor

Daha önce 'Çapul TV'nin yayını yapan gazeteciler, 'Seçim televizyondan gösterilmiyor, halk kendi ekranını kuruyor' şiarıyla ‘Tamam TV’yi kuruyor.

Ana akım medyada muhalefetin sesinin duyulmamasına tepki artarken alternatif girişimler de kendini gösteriyor. Daha önce 'Çapul TV' yayını yapan gazeteciler, “Çapul tv deneyimini, 24 Haziran sürecine tercüme ederek yine bir ‘park stüdyosu / yayını’ işine giriyoruz. İşin özeti sloganda: Seçim televizyondan gösterilmiyor, halk kendi ekranını kuruyor!” diyerek ‘Tamam TV’yi kurduklarını duyurdu.

Cumartesi akşamı Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda ilk yayınını yapacak olan Tamam TV’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut durum, hem basın özgürlüğünün hem ifade özgürlüğünün hem adil-demokratik-özgür bir seçimin gerektirdiği propaganda özgürlüğünün hem de halkın haber alma ve iletişim hakkının aleni gaspından başka bir şey değil. Ancak muhalefet ve halk da bu duruma karşı sessiz ve çaresiz değil. Muhalefetin mitinglerindeki yurttaş yayınlarından e-mitinglere, #KapatGitsin, #TamamKapatıyoruz kampanyasından TRT önündeki protestolara kadar halk hem tepkisini gösteriyor hem de alternatifini yaratıyor.” (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 18:15

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