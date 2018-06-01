Seçim Özel - Gençlik örgütü temsilcileri seçimleri konuştu
Gençlik örgütü temsilcileri 24 Haziran seçimlerini konuştu, seçimlerden beklentilerini ve çalışmalarını anlattı.
Seçim Özel'in bu bölümünde gençlik örgütlerinin temsilcileri 24 Haziran seçimlerini konuştu
Emek Gençliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ergin, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreteri Emre Erşan, Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ersan Kuroğlu ve HDP Gençlik Yürütme Kurulu Üyesi Zelal Çağla'nın katıldığı programda gençler seçimlerden ne beklediğini tartıştı. (EVRENSEL WEBTV)Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 19:34
www.evrensel.net