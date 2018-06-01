CANLI YAYIN Seçim Özel - Gençlik örgütlerinin temsilcileri seçimleri konuşuyor
Gençlik örgütü temsilcileri 24 Haziran seçimlerini konuşuyor, seçimlerden beklentilerini ve çalışmalarını anlatıyor.
Seçim Özel'in bu bölümünde gençlik örgütlerinin temsilcileri 24 Haziran seçimlerini konuşuyor.
Emek Gençliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ergin, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreteri Emre Erşan, Saadet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ersan Kuroğlu ve HDP Gençlik Yürütme Kurulu Üyesi Zelal Çağla'nın katıldığı programda gençler seçimlerden ne beklediğini tartışıyor. (EVRENSEL WEBTV)Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 18:02
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