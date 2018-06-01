Esenyalı pazarında ekonominin gidişatını ve seçimleri sorduk

İstanbul Pendik’in emekçi mahallelerinden Esenyalı’da Pazar alışverişi yapan vatandaşlara mikrofon uzattık. Seçim tartışmalarıyla birlikte ateşi artan döviz kurunun halka yansımalarını, seçimlerden beklentilerini sorduğumuz vatandaşlar, kötüye giden ekonomiye dur denilmesini istiyor. Ülkenin gidişatını olumlu bulan da var, olumsuz bulan da. Ancak hepsinin seçimlere ilişkin farklı beklentileri var. (Evrensel Web TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 16:19

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