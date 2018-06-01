Bursa'da yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da Türk Telekom'un meydanda bulunan bayisinde gerçekleşen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Türk Telekom bayisinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre, Murat Yenikapı ile Kent Meydanı'nda bulunan otelin altındaki iş yerine gelen, aralarında husumet olduğu öğrenilen eski ortağı Vural B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan iş yeri sahibi Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Abdullah ve yeğeni Abdurrahman Yenikapı yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vural B, polis ekiplerince gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 18:05

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