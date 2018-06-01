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Bursa'da Türk Telekom bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
01 Haziran 2018 14:39
Bursa'da Türk Telekom'un Genç Osman Mevkii'ndeki merkez binasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bursa'da Türk Telekom'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı öldü, Abdullah Yenikapı ile Abdurrahman Yenikapı yaralandı.
Olaya karıştığı öne sürülen Nedim Vural Bayır ise tabancası ile yakalandı.
Ayrıntılar Geliyor...Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 15:16
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