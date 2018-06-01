Almanya'da 2 aslan, 2 kaplan ve 1 jaguar hayvanat bahçesinden kaçtı

Almanya'daki bir hayvanat bahçesinden iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın kaçtığı duyuruldu.

Almanya'nın batısındaki Lünebach kentindeki hayvanat bahçesinden iki aslan, iki kaplan ve bir jaguarın kaçtığı duyuruldu.

Yerel yetkililer, kent sakinlerine evlerinden çıkmama uyarısı yaptı ve hayvanları görmeleri halinde polise haber vermelerini söyledi.

Alman medyasında dün bölgede yaşanan fırtına ve sel sonrası hayvanat bahçesinin tellerinin zarar gördüğü, hayvanların bundan yararlanarak kaçtığı bildirildi.

ÖZEL HAYVANAT BAHÇESİ

Eifel adlı Wallpott ailesine ait özel hayvanat bahçesi 1965'te köpekler, eşekler ve yaban domuzuyla kuruldu. Bugün hayvanat bahçesinde 60 türden 400'e yakın hayvan tutuluyor. Hayvanat bahçesini her yıl 70 bin kişi ziyaret ediyor.

Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinde 2 yıl önce 2 aslan kafeslerinden kaçmıştı. Aslanlardan biri vurularak öldürülmüş diğeri yakalanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 15:22

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