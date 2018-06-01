Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu nedeniyle yarın ve pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda başlayacak kongre nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 08.30'dan kongre sonuna kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede Recep Peker Caddesi'nin (Bağdat Caddesi Kavşağı ile Yoğurtçu Parkı Kavşağı arası) trafiğe kapatılacağı, akımın Bağdat Caddesi'nden verileceği kaydedildi. (İstanbul/AA)

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la geçen 20 yılının sportif bilançosu

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 14:05

www.evrensel.net