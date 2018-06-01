Direnişteki Ege işçileri: Öldürdünüz, gömmeyi unuttunuz

Genel İş üyesi Ege Üniversitesi işçilerinin başlatmış olduğu direniş 60 günü geride bıraktı.

KHK ile getirilen kadro düzenlemesi ile birlikte başlatılan güvenlik ve arşiv soruşturması sonucunda işten çıkarılan Genel İş üyesi Ege Üniversitesi işçilerinin başlatmış olduğu direniş 60 günü geride bıraktı.

İşçiler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için bugün ilginç bir eyleme imza attılar. Konak Tepecik'teki Mezarlıklar Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler kefen giydiler. Aileleri ile birlikte açlığa mahkum edildiklerini vurgulayan işçiler hükümetin ve üniversite yönetimi tepkilerini dile getirmek için 'öldürdünüz, gömmeyi unuttunuz' dediler.

Basın metnini okuyan Genel İş 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, işten çıkarmalara gerekçe olarak gösterilen güvenlik soruşturmasının evrensel hukuk kuralları ile ya da Anayasa'nın herhangi maddesi ile açıklanamayacağının belirterek " Açıklayamazsınız çünkü hiç bir hukuk sisteminde böyle bir anlayış yoktur. Geçiş sürecinde sabıka kaydında veya arşiv araştırmasında sorun yaşamadığı halde ve bugüne kadar her hangi suçu bulunmamasına rağmen aile bireyleri veya akrabalarından hatta uzak akrabalarından herhangi bir kişi gerekçe gösterilerek işsiz bırakılmaktadır.

Fotoğraf: Evrensel

Ege Üniversitesi'nin açıkladığı listede olmayan işçilerin herhangi bir hakkı verilmeden geleceğine, emeğine ve güvencesine el konulduğunun da ifade eden Köroğlu şunları söyledi "İşçiler açlığa mahkum edilmiştir. Basında “bir çılgınlık yaptık diyen çalışma bakanı” nasıl bir çılgınlık yaptığını görmek istiyorsa; Yaşamları boyunca bir kez bile mahkemeye, adliyeye,karakola gitmemiş ve 24 yıl çalışmış ancak mevcut KHK ile güvenlik soruşturması nedeni ile Rektörlük önünde 60 gündür işsiz kalan direnen ve çoğunluğu kadın işçi olan işçileri görmesi talebimizdir. Çalışma bakanı bir çılgınlık yapmış mevcut KHK ile çalışan işçileri işsiz bırakmıştır".

Güvenlik soruşturması nedeni ile işsiz kalan işçilerin İŞKUR aracılığı ile gönderildiği işyerlerinde KHK ile işten atıldığı gerekçe gösterilerek işbaşı yaptırılmadığı bilgisini de veren Köroğlu "Bu işçiler ve işçilerin çocukları da dahil açlığa, ölüme mahkum edilmiştir. Hükümet işçileri öldürmüş gömmeyi unutmuştur. Buradan hükümete ve Ege Üniversitesi Rektörüne sesleniyoruz: Saydığımız tüm mağduriyetlerin ve eşitsiz, hakkaniyetsiz uygulamaların giderilmesi için ivedilikle yeni bir düzenleme yapılmalı, mağdur olan işçilerin işlerinin başına dönmesi sağlanmalı, bu işçilerin onurları gelecekleri işçilere geri verilmelidir" dedi.

GENEL İŞ İŞ BIRAKACAK

Açıklama sonrası işçiler, yolu kapatma eylemi yapmaya çalıştılar. Emniyet eylemi sonlandırmaya çalışınca kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İşçiler, polisin tutumunu protesto etti. Ayrıca, Genel İş İzmir Şubeleri, 15-16 Haziran İşçi Eylemlerinin yıl dönümünde Ege Üniversitesi işçileri için yarım günlük iş bırakma kararı aldığı eylemde duyurdu. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 13:43

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