Seçimlerde basının ve sosyal medyanın rolü Kadir Has'ta tartışılacak

Seçimlerde Basın ve Sosyal Medyanın Rolü başlıklı panelin afişi.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin düzenlediği panelde, seçimlerde basın ve sosyal medyanın rolü ile haber güvenilirliği tartışılacak.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, “Seçimlerde Basın ve Sosyal Medyanın Rolü: Haber Güvenilirliği ve Demokrasi” başlıklı bir panel düzenliyor.

Panelde, yalan haber, doğrulama, seçim güvenliği ve demokrasilerde medyanın rolü gibi konular 24 Haziran seçimleri ekseninde tartışılacak. Teyit.org Kurucusu Mehmet Atakan Foça, Doğruluk Payı Genel Koordinatörü Batuhan Ersun, Hürriyet Dijital Medya İçerik Koordinatörü Emre Kızılkaya, Journo.com.tr’den Gazeteci Zeynep Yüncüler ve Facebook’tan Çağatay Pekyörür'ün (online bağlantıyla) katılacağı panel, Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsü, Cibali salonunda gerçekleşecek.

6 Haziran 2018, Çarşamba günü 14:00-16:00 arasında yapılacak panele katılmak için [email protected] adresine e-posta atarak kayıt olmak gerekiyor. (MEDYA SERVİSİ)

Facebook, teyit.org ile birlikte haber doğrulama programını başlatıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 13:36

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