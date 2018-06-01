Emre Çolak Suudi Arabistan'da forma giyecek

Suudi Arabistan ekibi El-Vahda, Emre Çolak ile sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden El-Vahda, milli futbolcu Emre Çolak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Deportivo La Coruna forması giyen 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerle göre, Emre Çolak'ın transferi için İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen imza törenine El-Vahda Başkanı Hatem Haymi ve Arap Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Turki Al eş-Şeyh katıldı.

Galatasaray'da forma giymesinin ardından 2016'da Deportivo La Coruna ile sözleşme imzalayan Emre Çolak, takımın bu sezon küme düşmesinin ardından serbest kalmıştı.

Milli futbolcu, Deportivo La Coruna formasıyla 63 maçta 5 gol atmıştı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 13:29

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