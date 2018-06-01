CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile 24 Haziran'ı konuşuyoruz

24 Haziran seçimlerine haftalar kaldı. Tüm ülke seçim tartışmaları yürütürken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ünal Çeviköz, Seçim Özel’e konuk oluyor. Çeviköz seçimlere ilişkin gelişmeleri, CHP’nin taktiğini ve CHP'ye dönük eleştirileri değerlendiriyor. (Evrensel Web TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 11:58

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