Tutuklu sayısı 16 yılda 4 kat arttı

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi'ye yanıt veren Adalet Bakanlığı: AKP’nin iktidarda olduğu son 16 yılda tutuklu sayısında 4 kat artış yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin cezaevi ile ilgili Adalet Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme önergesine verilen yanıtta cezaevlerinin durumu da gözler önüne serildi.

TUTUKLU SAYISI: 246 BİN 416

Bakanlığın verdiği yanıta göre; 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Ceza İnfaz Kurumlarında toplam 246 bin 416 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunun 66 bin 902’si tutuklu, 28 bin 488’i hükümözlü ve 151 bin 26’sı hükümlü.

16 YILDA YÜZDE 315 ARTTI

İlgezdi, verilen yanıt sonrası da bir rapor hazırladı. Raporda, AKP’nin iktidara geldiği ilk günlerde, 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle cezaevlerinde toplam 59 bin 429 kişi bulunurken; aradan geçen 16 yılda, bu sayıda 4 kat artış yaşandığına yer verildi. 31 Aralık 2002 tarihinde hükümlü sayısı 34 bin 808 iken, 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yüzde 416’lık artış ile 179 bin 514’e yükseldi. Yine aynı tarihlerde tutuklu sayısı yüzde 172’lik artış ile 24 bin 621’den, 66 bin 902’ye yükseldi.

GÜNDE 109 KİŞİ CEZAEVİNE GİRİYOR

Rapora göre; 7 Şubat 2018 tarihinde 235 bin 888 olan tutuklu ve hükümlü sayısı, 15 Mayıs 2018 tarihine gelindiğinde 246 bin 416’ya ulaştı. Sadece son 3 ayda tahliye edilenler hesaplanmadan yaşanan yüzde 4.5’luk artış, Türkiye’deki tutuklu ve hükümlü sayısındaki yükselişin devam edeceğini de ortaya koydu. Sadece son 3 ayda 10 bin 528 kişi tutuklandı. Böylece günde ortalama yaklaşık 115 kişi tutuklanmış oldu.

ÇOCUK TUTUKLU SAYISI DA YÜZDE 51 ARTTI

AKP’nin iktidara geldiği dönemde çocuk tutuklu ve hükümlü sayısı 2 bin 45 iken, 16 yılın sonunda yüzde 51’lik artış ile 3 bin 85’e yükseldi.

KADIN MAHPUS SAYISI YÜZDE 375 ARTTI!

Kadına şiddet ve ölümlerin arttığı Türkiye’de, cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlü sayısındaki artışın da korkunç boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonunda 2 bin 108 olan kadın tutuklu ve hükümlü sayısı, 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle 10 bin 19’a yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre aradan geçen 16 yılda kadın mahpus sayısında yüzde 375 oranında artış yaşandı.

CEZAEVLERİ NUFÜSÜ 15 İLDEN FAZLA

Cezaevlerinde bulunan 246 bin 416 tutuklu ve hükümlü sayısı, TÜİK’in 2017 yılı il nüfusu verilerine göre Ardahan, Artvin, Bayburt, Bartın, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırşehir, Kilis, Sinop ve Der8sim illerinin nüfuslarından fazla.

YENİ CEZAEVİ YERİNE ADALET MEKANİZMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Avrupa genelinde cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısında en fazla artış gösteren ülkenin, Türkiye olduğunu anımsattı. Cezaevlerinin kapasite bakımından yetersiz kaldığını vurgulayan İlgezdi, sorunun yeni cezaevleri yapmak yerine, adalet mekanizmasını iyileştirmekten geçtiğini söyledi.



Türkiye’de insanların kriminalleştirildiğini söyleyen İlgezdi, “Yeni hapishaneler yapmak, suçun yaygınlaşmasını önlemez. Aksine kökleştirir. Yapılması gereken şey, yurttaşlarımızı suça iten bozuk düzenin ortadan kaldırması ve 16 yıldır adım adım çürüyen sosyal dokunun yeniden ‘hukuk devleti ve tarafsız adalet mekanizması içinde’ tamir edilmesidir” ifadelerini kullandı. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 09:28

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