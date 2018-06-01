Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 10:01
Flormar’da hakları için mücadele eden işçilere provokatif saldırı
Gebze'deki kozmetik fabrikası Flormar'da işçilerin sendika hakkı için mücadelesi sürerken bu sabah provokatif bir saldırı yaşandı.
Gebze Organize Sanayi Sitesi’ndeki kozmetik fabrikası Flormar’da Petrol-İş sendikasına üye olduğu için işten atılan işçilerin direnişi sürerken bu sabah provokatif bir saldırı yaşandı.
Sabah vardiyası işçilerini fabrikaya bırakan servis şoförü, işçilere sataşarak bıçak çekti. Daha sonra servis aracını işçilerin üzerine sürdü. Fenalaşan 2 işçi hastaneye kaldırılırken işçiler servis şoförünün fabrika yönetiminden talimat aldığını ve işçileri provoke etmek istediğini düşündüklerini söyledi. (Gebze/EVRENSEL)
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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 10:01
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