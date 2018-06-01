Alanyaspor Mesut Bakkal ile yeniden anlaştı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü teknik direktör Mesut Bakkal ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, gelecek sezon için teknik direktör Mesut Bakkal ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2018-2019 sezonu için teknik direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibi ile yeniden anlaşmaya vardı. Resmi imzalar önümüzdeki günlerde atılacak." denildi.

Aytemiz Alanyaspor, geride kalan sezon Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 11 karşılaşmada 19 puan toplayarak ligi 40 puanla 12. sırada bitirmişti. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 07:52

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