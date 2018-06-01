Almanya’da ilk sanal göç müzesi kuruldu

Almanya Göç ve Bilgi Merkezi Müzesi (DOMID) Almanya’ya işçi göçünün tarihini anlatmak için sanal müze kurdu.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Almanya’nın Köln kentinde göç tarihini anlatmak için sanal müze kuruldu. Almanya Göç ve Bilgi Merkezi Müzesi (DOMID) bünyesinde kurulan sanal müzede, göç tarihinde önemli araç, gereçler ve belgeler sergileniyor. Böylece uzakta olanların da Almanya’ya işçi göçünün tarihini anlatan müzeyi kolayca dolaşmalarına imkan tanınıyor.

Eyalet ve federal bakanlıklar tarafından maddi olarak desteklenen Sanal Göç Müzesi, geçtiğimiz günlerde Köln’de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Uzun bir süredir çalışmalar yürüttüklerini söyleyen DOMD Müdürü Robert Fuchs Evrensel'e yaptığı açıklamada, “Göç artık Almanya’nın vazgeçilmez parçası. Bundan sonra Almanya tarihi artık göçmensiz yazılamaz. Müze asıl olarak halen var olan müzemizi dolaşma imkanı bulamayan insanların kolay şekilde bilgi almasını hedefliyor. Üç boyutlu gösterilen göç materyalleri de yakından incelenebilecek. Göç müzesi asıl olarak göçmenlerin sesi olacak” dedi.

‘HEDEFİMİZ BÜYÜK BİR GÖÇ MÜZESİ KURMAK’

Amaçlarının mümkün olduğu kadar çok fazla insana ulaşmak olduğunu da söyleyen Fuchs, şunları dile getirdi: “Özellikle öğrencilere ve gençlere hitap etmek istiyoruz. Okullarla yapacağımız iş birliği çerçevesinde gençlerin müzeyi sanal ortamda gezip tanımalarını kolaylaştıracağız. Hedefimiz gelecekte Köln’de büyük bir göç müzesi kurmak. Şu anda var olan müzemizde binlerce materyal mevcut ve bunlar büyük bir müzenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde”

Fuchs, Almanya’da en büyük göçmen grubunun Türkiye kökenliler olduğunu da hatırlatarak, “DOMID Türkiye kökenli göçmenler tarafından temelleri atılan bir müze. Bu nedenle de müzede Türkiye’den gelen işçilere ait çok malzeme ve hikaye var. Bu nedenle müzeyi ister sanal isterse gerçek ortamda ziyaret edenler Türkiye kökenlilerin Almanya’ya göçüne dair çok şey görecekler” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF VE BELGE VAR

Müzede göçmen işçilerin, Almanya’da geldikleri sırada kullandıkları bavullar, işçi yurtlarında kullandıkları araç gereçlerin yanı sıra çok sayıda fotoğraf ve belge de bulunuyor. Ayrıca göç hikayesini anlatan dönemin tanıklarından oluşan 40 söyleşi de sanal ortamda dinlenebiliyor. Altyapı hazırlıkları tamamlanan müze 14 gün içinde internet ortamında gezilebilecek.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 02:33

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