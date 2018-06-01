Albayrak aktardı: Cumhurbaşkanımız Ay'a yol yapacağım dese, inanırız

Bakan Albayrak AKP’li bir seçmenin 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese inanacağını' aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AKP’li bir seçmenin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese inanacağını" söylediğini aktardı.

Kocaeli'de sondaj gemisinin denize indirilişi için yapılan törende konuşan Albayrak, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk" açıklamasını yaptı.

"Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye'de AK Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk" diyen Albayrak, AKP’li bir seçmenin sözlerini aktardı:

"Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, "Valla AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa, 'şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız'. Yani AK Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 01:09

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