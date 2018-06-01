Gazeteci Çağdaş Kaplan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kaplan, 2010 yılında Sakarya’da başlatılan bir soruşturma üzerine 'örgüt üyeliği' iddiasıyla açılan davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Yaşam gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan hakkında 2010 yılında Sakarya’da başlatılan bir soruşturma üzerine “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan, Kaplan’ın tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması 31 Mayıs’ta Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

P24’ün mahkeme salonundan izlediği duruşmada beş sanık hazır bulunurken, Çağdaş Kaplan avukatı Gülcan Kartal Bağat tarafından temsil edildi. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaplan’ın üzerine atılı “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca temyiz süresi boyunca Çağdaş Kaplan hakkında yurt dışına çıkış yasağı da uygulanmasını hükmetti. Mahkeme, Kaplan ile birlikte yargılanan diğer 18 sanık da “örgüt üyeliği” suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına mahkûm etti.

AVUKAT BAĞAT: ÇAĞDAŞ KAPLAN GAZETECİDİR

Avukatı Bağat, esas hakkındaki savunmasında Kaplan’ın gazeteci olduğunu vurgulayarak, olayın gerçekleştiği dönemde KHK ile kapatılan DİHA’da muhabirlik yaptığını ve gazeteci olarak çalıştığına dair belgeleri mahkemeye sunduklarını söyledi.



Soruşturma süresince yorum ve zorlama yoluyla delil üretilmeye çalışıldığını belirten Bağat “Hazırlık soruşturması tamamen hukuka aykırıdır. Kolluk kuvvetleri ‘düşman ceza hukuku’ doğrultusunda hareket etmiştir” dedi.



“Zorlama delillerle suç yaratılmıştır. Çağdaş Kaplan gazetecidir, günlük bir gazetenin genel yayın yönetmeni olarak mesleğine devam etmektedir” diye sözlerine devam eden Avukat Bağat, Kaplan’ın beraatini istedi.

NE OLMUŞTU?

Kaplan, 2010 yılında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) muhabirlik yaptığı dönemde, kendisinin de öğrencisi olduğu Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören Kürt öğrencilere yönelik operasyonları haberleştirmiş ve ardından gözaltına alınmıştı. Daha sonra Kaplan ve beraberinde gözaltına alınan öğrenciler hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açılmıştı. (HABER MERKEZİ)

Çağdaş Kaplan: Yeni bir soluk, yeni bir yaşam olacağız

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 00:27

www.evrensel.net