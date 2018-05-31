Akşener ve Demirtaş hayvan hakları taahhütnamesini imzaladı

Cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener hayvan hakları taahhütnamesini imzaladı.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ve HDP Cumhurebaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, hayvan hakları taahhütnamesini imzaladı.

Aralarında Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Marmara Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin olduğu çok sayıda örgütün “Hayvan Haklarını Yok Sayan Siyasîlere OY YOK” kampanyası kapsamında hazırladığı taahhütname, “Seçildiğim takdirde doğayı ve hayvanların yaşam haklarını koşulsuz koruyacak ulusal ve yerel bazda çalışmalar yapacağıma söz veriyorum” ifadelerini içeriyor.

Bu ortak bildigesini imzalayan ilk aday İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oldu. Metni okumadan imzalayacağını söyleyen Akşener, ülkemizde hayvan haklarının yetersizliğini farkında olduğunu, hayvan hakları savunucularının sıkıntılarını da çok iyi bildiğini ifade etti. Akşener geçtiğimiz aylarda da tecavüze uğramış bir kediyi sahiplenmişti.

2 gün önce ise Hayvanlara Adalet Derneği (HAD) yöneticisi avukatlar, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi’nde görüştü. Akşener’in ardından HDP’nin adayı Demirtaş da hayvan haklarını koruyacağına dair söz vererek hayvan hakları taahhütnamesini imzalayan ikinci cumhurbaşkanı adayı oldu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 08:11

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