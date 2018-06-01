Krizde Ã¼cretimizi kesenler ÅŸimdi kÃ¢ra ortak edecek mi?

Ä°SO 500 listesinin tepesindeki Ä°SDEMÄ°R ve ArÃ§elik'in iÅŸÃ§ileri; kÃ¢r rekoru kÄ±ran B/S/H'nin iÅŸÃ§ileri ve AliaÄŸa sanayi havzasÄ± iÅŸÃ§ileri sÃ¶mÃ¼rÃ¼yÃ¼ anlattÄ±.

Halil Ä°MREK

Ä°skenderun

Ä°SO, “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluÅŸu-2017” araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°SDEMÄ°R 7. sÄ±raya yükseldi. Dolarla satÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için gelirin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendilerine ise yüzde 8 zam verildiÄŸini söyleyen iÅŸçiler “KârÄ±n kaynaÄŸÄ± biz iÅŸçilerin alÄ±n teri, emeÄŸi” dedi. Kriz gerekçesiyle daha önce ücretlerinde yüzde 35 kesinti yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan iÅŸçiler, Ä°SDEMÄ°R’deki büyümeye iÅŸaret ederek “Ücretlerimizde kesinti yapanlar, ÅŸimdi bizi kâra ortak edecek mi?” diye sordu.

Ä°SDEMÄ°R 7. SIRAYA YÜKSELDÄ°

Ä°stanbul Sanayi OdasÄ±nÄ±n “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluÅŸu” araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±. Ä°SO 500’ün üretimden satÄ±ÅŸlarÄ± son 13 yÄ±lÄ±n en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 33.2 artÄ±ÅŸla 653 milyar TL’ye çÄ±ktÄ±. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak otomotiv ve demir çelik ÅŸirketlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°SO 500 büyüÄŸün ilk 10 ÅŸirketinin toplam üretimden satÄ±ÅŸlar içinden aldÄ±ÄŸÄ± pay 2016 yÄ±lÄ±nda yüzde 25 iken, 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 26.7’ye yükseldi. “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluÅŸu” araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre 2017 yÄ±lÄ±nda 10.6 milyar TL’lik üretimden satÄ±ÅŸlarÄ± ile Ä°SDEMÄ°R 7. sÄ±raya yükseldi.

SATIÅžLAR DOLARLA ÜCRETLER TL Ä°LE

GörüÅŸtüÄŸümüz bir iÅŸçi “DolarÄ±n yükselmesi kârÄ± artÄ±rdÄ±, çünkü satÄ±ÅŸlar dolarla yapÄ±lÄ±yor. Ve en büyük gider kalemini oluÅŸturan personel ödemeleri ise TL ile yapÄ±lÄ±yor. Gerçek enflasyonun yüzde 30, verilen zamlar ise imzalanan TÄ°S’te olduÄŸu gibi yüzde 8 civarÄ±nda olduÄŸunu da hesaba katarsak bu kalemden bayaÄŸÄ± para kazanÄ±ldÄ±. Yani kârÄ±n kaynaÄŸÄ± iÅŸçilerin alÄ±n teri, emeÄŸi” dedi.

BaÅŸka bir iÅŸçi ise modernizasyona yeterince bütçe ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çevresel etkiler (toz, gaz gibi) önlemler için para harcanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi içi yeterli yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak bu durumun da kârlarda etkili olduÄŸunu söyledi. Ä°ÅŸçi ÅŸöyle konuÅŸtu: “Ä°SDEMÄ°R ilk kurulduÄŸunda vidasÄ±nÄ± dahi kendi üretirken özelleÅŸtirmeyle birlikte hizmet alÄ±mÄ± yoluyla teknik ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya baÅŸladÄ±. Bu sayede personel sayÄ±sÄ± azaltÄ±ldÄ± ve ciddi bir kazanç daha elde edildi.”

SERMAYE DOYMAK BÄ°LMÄ°YOR

Eski bir iÅŸçi 2008 krizi sonrasÄ± 16 ay boyunca ücretlerinin yüzde 35’inin kesildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. O dönem Çelik-Ä°ÅŸ ile Ä°SDEMÄ°R yönetiminin “Kriz var. Ä°ÅŸçileri atmak istemiyoruz. Siz de fedakarlÄ±k yapÄ±n” diyerek yapÄ±lan ek protokolle ücretlerinin üçte birine el koyduÄŸunu söyleyen iÅŸçi, “Peki, bugün kâr artÄ±ÅŸÄ±nÄ± iÅŸçi ile paylaÅŸacaklar mÄ±? Çelik-Ä°ÅŸ en son yüzde 8 zamma imza attÄ±. Åžimdi iÅŸçi için ek protokol yapÄ±p bizim bu kârdan faydalanmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak mÄ±?” diye sordu ve ekledi: “Ve maalesef sermaye doymak bilmiyor.”

ERDEMÄ°R’E GÖRE ÜCRETLERÄ°MÄ°Z YÜZDE 45 DÜÅžÜK

BaÅŸka bir iÅŸçi de daha çok iç piyasa üretim yapan Ä°SDEMÄ°R’in dolar üzerinden satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± için olumsuzluk yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çok üretmenin her zaman çok kâr anlamÄ±na gelmediÄŸini belirten iÅŸçi, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: “Nihai ürün çeÅŸidine göre deÄŸiÅŸiyor. ERDEMÄ°R ürün çeÅŸidi bakÄ±mÄ±ndan ve kârlÄ±lÄ±k oranÄ±nda Ä°SDEMÄ°R’den daha iyi. Yani Ä°SDEMÄ°R’in cirosu fazla ama ERDEMÄ°R daha çok kâr ediyor. Ücretlerimiz belki bölgeye göre iyi. Ancak eÅŸ deÄŸerimiz olan ERDEMÄ°R’e göre yaklaÅŸÄ±k yüzde 45 düÅŸük. Ä°SDEMÄ°R daha çok ERDEMÄ°R ve diÄŸerleri için yarÄ± mamul mal üretiyor. Onlar da iÅŸleyerek satÄ±ÅŸ yapÄ±yor. Yani galvanizli ve renkli saca dönüÅŸtürüyorlar. Ä°nÅŸaat demiri üretenler için de kütük demir üretiyor. OnlarÄ± da diÄŸer haddehaneler alÄ±p dönüÅŸüm saÄŸlÄ±yor. Ä°SDEMÄ°R’in 2017 kârlÄ±lÄ±ÄŸÄ± 2016’ya göre çok iyi. Bu dünya çelik fiyatÄ±ndaki artÄ±ÅŸtan kaynaklandÄ±. Ä°SDEMÄ°R döviz cinsinden çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için de kurdan olumlu etkilendi.”

ZAM VERÄ°RKEN AÄžLAYANLAR YALANLARDAN UTANMIYOR MU?

Ä°SO listesine göre üretimden satÄ±ÅŸlarÄ± 12 milyar 582 milyon lira ile 6. sÄ±rada olan Arçelik AÅž’nin Ankara Sincan’de bulunan bulaÅŸÄ±k makinesi fabrikasÄ± iÅŸçileriyle görüÅŸtük.

YaklaÅŸÄ±k 3 ay önce toplusözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan bir iÅŸçi “Durumumuz kötü kâr oranÄ±mÄ±z azaldÄ± diye bize yÄ±lbaÅŸÄ± hediyesi bile vermeyen adamlar demek ki yalan söylüyor. Patronlar iÅŸçiye zam verirken aÄŸlÄ±yor. Kâr oranlarÄ± açÄ±klanÄ±rken acaba söyledikleri yalanlardan utanmÄ±yorlar mÄ±!” diye tepki gösterdi. Kurdaki artÄ±ÅŸlarÄ±n patronlarÄ± etkilemediÄŸine dikkat çeken iÅŸçi, “Bunlar deveyi hörgücüyle götürüyor” dedi.

GörüÅŸtüÄŸümüz bir genç iÅŸçi önce 1. sÄ±rada kimin olduÄŸunu sordu. “TÜPRAÅž” dediÄŸimizde “O da Koç’un ha” diyerek gülümsedi ve devam etti: “SözleÅŸme döneminde bize yüzde 3 gibi komik zam teklif etmiÅŸlerdi. Yani biz de biliyoruz çok kazanÄ±yorlar ama nasÄ±l bu kadar iki yüzlü oluyorlar. Bu paralar bizim sayemizde oluyor. 8 saniyede makine üreten bant var. Herkesin elinde boynunda belinde meslek hastalÄ±ÄŸÄ± var. Ama mutlu bir hayat süren onlar.”

5 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan baÅŸka bir iÅŸçi ise “Geçenlerde bandÄ±n birini daÄŸÄ±ttÄ±lar. Dolar çok yükseldi her ÅŸeyden kÄ±sÄ±yoruz dediler. BazÄ± arkadaÅŸlarÄ± sipariÅŸleri daha erken olan bantlara yolladÄ±lar. ‘Eleman alÄ±mÄ±nÄ± durdurduk bir süre böyle idare edeceÄŸiz’ dediler. Åžimdi ben anlamadÄ±m ben markete girdiÄŸimde hayatÄ±mda kriz var ama patronlarÄ±n maÅŸallahÄ± var. Bu yüksek satÄ±ÅŸlar kârlar neden bizim hayatÄ±mÄ±za da yansÄ±mÄ±yor” diye konuÅŸtu.

2 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan bir diÄŸer iÅŸçi ise “Ülkenin durumu kötü, esnek çalÄ±ÅŸma yapabiliriz diyen takÄ±m liderleri var” diyerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “HaftanÄ±n 5 günü çalÄ±ÅŸÄ±p cumartesi tatil yapacaÄŸÄ±z ve bu cumartesileri de ilerde borçlanarak pazarlarÄ± biz telafi edecekmiÅŸiz. Yani telafi mesaisi. Bu kadar kazanÄ±yorsunuz. Yani biz kazandÄ±rÄ±yoruz size. Ellerinden gelseler karÄ±n tokluÄŸuna çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p, yemeÄŸinizi veriyoruz para yok diyecekler. NasÄ±l bir adalet anlamadÄ±m her ÅŸey patronlara yarÄ±yor.” (Ankara/EVRENSEL)

Ä°SO 500 listesi aÃ§Ä±klandÄ±: TÃœPRAÅž yine lider, Hyundai adeta uÃ§tu

ÜRETÄ°M REKORU KIRAN B/S/H, Ä°ÅžÇÄ°YÄ° KAPI ÖNÜNE KOYMAK Ä°STÄ°YOR

B/S/H iÅŸçisi

Çerkezköy

Her sene üretim ve kâr rekorlarÄ± kÄ±ran B/S/H ÅŸimdi tasarruf etme adÄ± altÄ±nda iÅŸçi çÄ±karmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Dört saniyede çamaÅŸÄ±r makinesi, 12 saniyede buzdolabÄ± üretiyoruz. Bunu üretirken de anamÄ±zdan emdiÄŸimiz süt burnumuzdan geliyor. ÇalÄ±ÅŸma bitip eve gittiÄŸimizde kemiklerimiz bile aÄŸrÄ±yor. ÇocuklarÄ±mÄ±zla ilgilenemiyoruz. Bu sene üretimde bir azalmanÄ±n olduÄŸu görünüyor. Bantlardaki vardiya sayÄ±larÄ± azaltÄ±lÄ±yor. BaÅŸta sözleÅŸmeli iÅŸçiler olmak üzere iÅŸçi çÄ±kÄ±ÅŸÄ± konuÅŸuluyor. CanÄ± pahasÄ±na üretim rekoru kÄ±ran B/S/H iÅŸçisi bir çÄ±rpÄ±da kapÄ± önüne konulmak isteniyor. Böylece B/S/H zarar etmeyecek, B/S/H sürekli büyüyecek. Ä°ÅŸçilerini daha çok çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p, açlÄ±ÄŸa mahkum ederek B/S/H büyümeye devam edecek. Bu koÅŸullarda B/S/H en büyük yüz kuruluÅŸun baÅŸlarÄ±nda yer alÄ±yor. B/S/H imparatorluÄŸu bizlerin üzerinde yükseliyor. Ama ezilen hep biz oluyoruz. Her gün sekiz saat çalÄ±ÅŸÄ±yorum. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bant günde 900 dolap üretiyor. Ama benim ücretim bir buzdolabÄ± bile etmiyor. B/S/H büyümeyecek de ben mi büyüyeceÄŸim! Seçimler gündeme geldi. Herkes çarklar dönsün diyor. Üretim olsun. YabancÄ± sermaye gelsin diyor. Ama ne olacak bu iÅŸçinin hali diyen kimse yok. Hiç kimse bu çarklarÄ± döndürenlerin hali nicedir demiyor. Varsa yoksa üretim, varsa yoksa kâr.

ALÄ°AÄžA'DA PATRONLAR Ä°Åž CÄ°NAYETLERÄ°YLE BÜYÜDÜ

Turan KARA

Ä°zmir

AliaÄŸa sanayi havzasÄ± petrol ve petrokimya endüstrisi, enerji, demir çelik fabrikalarÄ±, organize sanayi bölgesi, LNG tesisleri, gemi söküm, liman ve lojistik iÅŸ kollarÄ±ndaki üretimleri ile en çok kazanan ÅŸirketlerin bulunduÄŸu bir bölge. Sanayinin en büyükleri listesinde yer alan ÅŸirketlerin bulunduÄŸu bölge, aynÄ± zamanda en çok iÅŸ cinayetinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerler arasÄ±nda.

Üretimden satÄ±ÅŸ ve kâr rekorlarÄ± kÄ±ran ÅŸirketlerin kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka rekor ise iÅŸ cinayetleri oldu. Listede 1. sÄ±rada ler alan TÜPRAÅž’ta yaÅŸanan patlamada 4 iÅŸçi can verdi. PETKÄ°M’in de ortaÄŸÄ± olduÄŸu SOCAR rafineri inÅŸaatÄ±nda 4 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken sayÄ±sÄ±nÄ± bilmediÄŸimiz sakatlanma ve yaralanma yaÅŸandÄ±. Kocaer fabrikasÄ±nda 1 iÅŸçi öldü, sayÄ±sÄ± bilinmeyen yaralanma ve sakatlanma yaÅŸandÄ±. Ravago’da bakÄ±m sÄ±rasÄ±nda bir yaralanma, yine listede gerilerde olan SÄ°DER Demir Çelik, gemi söküm iÅŸletmelerinde 4 iÅŸçi öldü. Bu iÅŸ cinayetleri sadece basÄ±na yansÄ±yanlar, bunlarla ilgili hiç bir yetkili kurumun çalÄ±ÅŸmasÄ± ve çabasÄ± olmadÄ±.

NE YAPAYIM FABRÄ°KADA KOÅžU TURU MU ATAYIM

2016 ve 2017 listelerinde sÄ±ralarÄ±nÄ± veya büyüklüklerini korusalar bile farklÄ± 2 yÄ±l içerisinde kazandÄ±klarÄ± arasÄ±nda yüzde 30’lara kadar artan farklÄ±lÄ±klar ile 2017 senesinde daha çok kâr ettiler. 2017 senesi sendikalÄ± iÅŸletmelerde TÄ°S yÄ±lÄ± olarak geçmesine raÄŸmen patronlarÄ±n “Bu kadar zam yaparsak ÅŸirket zarar eder” iddiasÄ±nÄ± da yalanladÄ±. Bir döküm iÅŸçisi ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: “Çünkü toplusözleÅŸmeden sonra iÅŸyerinde üretim baskÄ±sÄ± daha da arttÄ±. O kadar zam aldÄ±nÄ±z artÄ±k daha çok çalÄ±ÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z diyerek neredeyse döküm arasÄ±nda dinlenme hakkÄ±mÄ±zÄ± bile almaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Dökümcüyüm ocak hazÄ±rlanÄ±rken beklemekten baÅŸka yapacak bir ÅŸeyim yok, o sÄ±rada amir geliyor ne oturuyorsun diyor. Ne yapayÄ±m fabrikada koÅŸu turu mu atayÄ±m?” Çelikhane iÅŸçisi ise “HABAÅž’ta çelikhane yüzde 30 eksik personelle çalÄ±ÅŸÄ±yor. Biz haftanÄ±n 3-4 günü 12 ya da 16 saat çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Genelde iÅŸimize de geliyor çünkü mesai parasÄ± ile ücret elle tutulur hale geliyor ama ne kadar yorucu ve stresli olduÄŸunu her halde anlatamam” dedi.

PATRONUN BÜYÜMESÄ°NÄ°N BÄ°ZE OLUMLU ETKÄ°SÄ° YOK

Benzer çalÄ±ÅŸma temposu sadece Türkiye deÄŸil dünya devi olan SOCAR’a ait Star Rafinerisi inÅŸaatÄ±nda da var. Ä°ÅŸçiler ekim ayÄ±na yetiÅŸtirmek adÄ±na gün aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan hava kararana kadar çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyorlar. Böylesi büyük inÅŸaatta yemek zahirlenmeleri yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran iÅŸçiler, soruna evden yemek getirerek çözüm bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Sadece kâr deÄŸil sermayesini de büyüten Ä°zmir Demir Çelik fabrikasÄ±nda da benzer koÅŸullar mevcut. Åžirket 2. termik santral inÅŸaatÄ± için bastÄ±rÄ±rken yeni bir çelikhane inÅŸaatÄ±na da baÅŸladÄ±. YapÄ±lacak çelikhane ÅŸu anki yemekhane kÄ±smÄ±nÄ±n yerine inÅŸa edilecek. Ä°ÅŸçiler bu durumun iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kötü etkileyeceÄŸini belirtiyor. “Haddehane 2 çelikhane arasÄ±nda kalacak, rüzgar nereden eserse essin haddeciler celikhaneden çÄ±kacak toz ve atÄ±klarÄ±n altÄ±nda çalÄ±ÅŸmak zorunda kalacak” diyen iÅŸçiler, ÅŸirketin büyümesinin iÅŸçilere olumlu hiç bir etkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi. Ä°ÅŸçiler “Biz hesabÄ±mÄ±zÄ± hâlâ pazar arabasÄ±nÄ±n dolmasÄ± üzerine yapÄ±yoruz. Tatile çÄ±kma, akÅŸamlarÄ± aileyle beraber dÄ±ÅŸarda yeme, gezme planlarÄ±mÄ±z bile yok. Zam geldi ama dolardÄ± kurdu eridi gitti. Patron ihracat yaptÄ±ÄŸÄ± için 2 kat kazandÄ±. Bizimki eridi gitti” diye konuÅŸtu.

OHAL PATRONLARA YARADI

OHAL’le birlikte grev yasaklarÄ±nÄ±n ve iÅŸçiler üzerinde baskÄ±larÄ±n en çok arttÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± patronlarÄ±n altÄ±n yÄ±lÄ± oldu. Ä°SO’nun açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± “Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluÅŸu” araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre Borsa Ä°stanbul’da iÅŸlem gören ÅŸirketlerin toplam üretimden satÄ±ÅŸlarÄ± 200 milyar lirayÄ± aÅŸtÄ±. TekelleÅŸmenin de arttÄ±ÄŸÄ± bu dönem, verilere ÅŸöyle yansÄ±dÄ±: “Borsa Ä°stanbul Pay PiyasasÄ±’nda iÅŸlem gören 69 ÅŸirket yer alÄ±rken, bu ÅŸirketlerin üretimden satÄ±ÅŸlarÄ± 213.1 milyar lira ile Ä°SO 500’ün toplamÄ±nÄ±n yüzde 33’ü oldu. Ä°SO 500 listesinde yer alan halka açÄ±k ÅŸirketlerin ilk 10’unun toplam üretimden satÄ±ÅŸlarÄ± ise 146.9 milyar liraya ulaÅŸtÄ±. Listenin ilk 10’unda yer alan ve Borsa Ä°stanbul’da iÅŸlem gören 6 ÅŸirketin toplam net satÄ±ÅŸlarÄ± 138.8 milyar lira ve toplam dönem kârÄ± da 13.8 milyar lira oldu.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 07:05

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