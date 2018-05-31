Kocaeli'de Türkiye'nin seçimi konuşulacak

İzmit'te Kocaeli Dayanışma Akademisi ve Kocaeli Demokrasi Girişimi ortak bir panel düzenleyecek.

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) ve Kocaeli Demokrasi Girişimi, 2 Haziran'da ortak düzenleyecekleri, "24 Haziran Türkiye'nin Seçimi" başlıklı panele çağrı yaptı. Panelin moderatörlüğünü KODA Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler yapacak. Panelde konuşmacılar ise; Cumhuriyet Gazetesi'nden Kemal Can, CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu olacak.

KODA ve Kocaeli Demokrasi Girişimi'nin ortak düzenleyeceği panel, 2 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) gerçekleştirilecek. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 20:33

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