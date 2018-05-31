Yeni e, haziran sayısında futbolu masaya yatırıyor: İyi, kötü, çirkin!

Yeni e dergisi haziran sayısında futbolun iyi, kötü ve çirkin hallerini masaya yatırıyor.

Yeni e, haziran ayında başlayacak Dünya Kupası nedeniyle futbolun iyi, kötü ve çirkin hallerini masaya yatırıyor. Dosyanın ilk bölümünde Uğur Vardan, Dünya Kupası tarihini kendi deneyimlerini de katarak keyifli bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Volkan Ağır ise ‘Rusya 2018’e çekiyor dikkatleri. Grupları tek tek masaya yatırıyor ve olasılıkları sıralıyor ve “Turnuvanın yıldız adayları kimler, hangi takımlara özel olarak dikkat etmeliyiz, bir sürpriz mümkün mü?” sorularına yanıt arıyor. Mithat Fabian Sözmen’in yazısı ise 1930’dan bu güne futbolun taktiksel değişiminin ve takım dizilişlerinin diyalektik gelişimini anlatıyor. 2-3-5’ten 1-3-3-3’e, W-M’den 4-3-3’e takımların taktiklerinin tarihsel gelişimi şemalar eşliğinde oyunun gelişimine paralel olarak anlatılıyor. Ali Kayalar kaleme aldığı yazıda Dünya Kupası için yapılan şarkıları tartışmaya açıyor.

İKİNCİ BÖLÜMDE FUTBOL EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ

Dosyanın ikinci bölümünde futbol yönetimi ve ekonomisi masaya yatırılıyor. İbrahim Altınsay, FIFA ve UEFA başta olmak üzere futbolu yönetenlerin oyunu nasıl çirkinleştirdiğini tane tane anlatırken; Kenan Başaran ‘Trilyon Dolarlık Top’ başlığı altında futbol ekonomisinin nasıl döndüğünü gözler önüne seriyor. İdris Akkuzu ise futboldaki metalaşmanın taraftar üzerindeki etkilerini ve buna karşı yapılabilecekleri tartışıyor.

Dosyanın son bölümü ise futbolun iyi yanlarına bakıyor. Sinem Erenler, kadınlar ve futbol arasındaki tarihsel bağları, geçen yüz yılın ilk yarısındaki yükselişin ‘erkek kramponlar’ tarafından nasıl engellendiğini ve Türkiye’de kadın futbolunun ana duraklarına götürüyor okuru. Safter Elmas, işin içine paranın girmediği, iyi oynayanın kazandığı mahalle futbolunun olanaklarını anlatıyor. Yasin Durak, ‘röveşata’nın neden futbolun en özel hareketi olduğunu anlatırken, Ümit Buget, Aziz Nesin’in Gol Kralı kitabından yola çıkarak bugünün futboluna bakıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 19:00

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