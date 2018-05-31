CANLI YAYIN Gezi Direnişi'nin 5. yılında açıklama yapılıyor
Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi'nin 5'inci yıl dönümünde açıklama yapıyor.
Gezi Direnişi'nin 5. yıl dönümünde çok sayıda kişi TMMOB Makine Mühendisleri Odasının bulunduğu bina önünde toplandı. Gezi'nin yıl dönümü için yapılacak açıklama öncesi Gezi Direnişi'ni hatırlatan sloganlar atılıyor. Makine Mühendisleri Odası önünde toplanan kitle sloganlarla İstiklal Caddesinde yürüyor. (EVRENSEL WEBTV)Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 19:20
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