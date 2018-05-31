Biga'da kireç ocağı açan Nordkalk'a iş cinayetinden tazminat cezası

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kireç ocakları açan Nordkalk şirketi, İsveç'te işçilerin ölüm ve yaralanmasına yol açmaktan 3 milyon kron ceza aldı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te üst mahkeme, Çanakkale’nin Biga ilçesinde kireç ocakları açan Nordkalk şirketini iş çevresi suçu işlemek, işçilerin ölüm ve yaralanmasına yol açmaktan suçlu buldu.

Mahkeme, Nordkalk’ı 3 milyon kron tazminat ödemeye mahkum etti. Olayın olduğu sırada görev yapan şirketin şefini 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

1 Kasım 2011 tarihinde Nordkalk, İsveç’in kuzeyindeki Lulea ilinde tesislerde bir taşeron firmaya bağlı işçileri fırının temizlenmesi için görevlendirdi. İşçiler, fırına tazyikli su sıkınca buharla karışık binlerce ton kızgın kirecin altında kaldılar. 24 yaşındaki Johan Löfroth yaşamını yitirdi. 19 yaşındaki Gustaf Seppelin Soli ağır yaralandı. Yüzü tanınmayacak hale geldi ve 8 parmağını kaydetti. Diğer işçiler de hafif ve orta derecede yaralandı.

Daha sonra yapılan araştırılmalar işçilerin fırını temizleyecek eğitimden geçirilmediklerini ve iş kazalarına karşı koruyucu elbiseler verilmediğini gösterince Nordkalk hakkında iş çevresi suçu işlemek, işçilerin ölüm ve yaralanmalarına yol açmak suçundan dava açıldı.

Umea İlk Mahkemesi, geçtiğimiz yıl Nordkalk’ı suçlu bularak 3 milyon kron tazminat ödemeye mahkum etti. Şirketin şefine de 1 yıl hapis cezası verdi. Ancak Nordkalk, kazanın sorumlunun taşeron firma olduğunu öne sürerek karara itiraz etti.

Norkalk’ın itiraz kararını ele alan üst mahkeme, sorumluluğun taşeron şirket değil Nordkalk’da olduğuna hükmederek ilk mahkemenin verdiği kararı onayladı.

Yazılı bir açıklama yapan Nordkalk, mahkeme kararının taşeron firma çalıştıran tüm şirketleri etkileyeceğini ve bu nedenle taşeron firmalara iş verirken bunu göz önüne alacaklarını açıkladı.

Nordkalk'ın açıklamasında karara itiraz etmeyeceği belirtildi. Mahkemede yaralanan işçilerden birinin avukatlığını yapan işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarının iş çevresinden sorumlu hukukçusu Mattias af Malmborg, mahkeme kararının ilkesel bir anlamı olduğunu söyledi.

Şirketlerin kendi tesis ve işyerlerinde meydana gelebilecek kazaların sorumluluğunu taşıdığını söyleyen af Malmborg, “Mahkemenin verdiği sinyallerden biri şirketlerin 'Onların kendi işverenleri var. bizim bunda sorumluluğumuz yok” diyemeyecekleridir” dedi.

Mahkemelerin ilk kez bir şirketi ağır iş çevresi suçu işlemekten mahkum ettiğini söyleyen af Malmborg, “Bu, işyerlerinde güvenlik önlemleri almayanlar için bu önemli bir sinyaldir” şeklinde konuştu.

Merkezi Finlandiya'da bulunan İskandinavya'nın en büyük kireç ürünleri şirketi Nordkalk, Biga Maden ile birlikte Nordeka Maden'i kurmuş ve Biga'nın Eski Balıklı Köyü'nde kireç ocakları açacağını duyurmuştu.

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 18:41

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