Almanya’da polise olağanüstü yetki hazırlığı

Almanya’nın birçok eyaletinde polise geniş yetkiler verilmesi gündemde. Yasaya karşı birçok kesimden gelen tepkiler kitlesel mücadeleye dönüşebilir.

Geniş özgürlüklerle anılan Avrupa ülkelerinde demokratik alan giderek daraltılıyor. Fransa’da olağanüstü hali yasalaştıran terörle mücadele yasalarının ardından Almanya’da da kimi eyaletler polise demokrasiyle bağdaşmayacak yetkiler veriyor.

Almanya’da Bavyera dışında başta Kuzey Ren Vestfalya ve Saksonya olmak üzere diğer eyaletlerde de polise daha geniş yetkilerin verilmesi gündemde. Polis yasasına karşı geniş kesimlerden tepkiler kitlesel mücadeleye dönüşme potansiyeli taşıyor.

Bavyera eyalet parlamentosunun geçtiğimiz hafta büyük tepkilere rağmen kabul ettiği yeni Polis Görev Yasası (PAG), polise kişisel hak ve özgürlükleri ciddi ölçüde zedeleyen pek çok yetki veriyor. İktidar ortağı Hırstiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından hazırlanan ve Federal İçişleri, Yurt ve İmar Bakanı Horst Seehofer tarafından da desteklenen yasada, şüphelilerin ev ve işyerlerine mahkeme kararı olmadan dinleme aletlerinin konulmasından gözaltı süresinin keyfi şekilde uzatılmasına kadar pek çok madde bulunuyor.

ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINACAK

“Tehlikeyi önleme” adına hazırlanan yasa meclis tarafından kabul edilmesine rağmen, muhalefetteki SPD ve Yeşiller, kişisel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırdığı gerekçesiyle Federal Anayasa Mahkemesine götürecek. Öte yandan yasaya karşı eyalet çapında yapılan gösteriye 30 binden fazla insan katılmasına rağmen hükümetin bunu dikkate almadan meclisten geçirmesi, tepkilerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği şeklinde değerlendiriliyor.

Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde CSU’nun tek başına hükümette kalmak için iç güvenlik ve sığınmacılar üzerinden bir kampanya yürüteceği anlaşılıyor. Bu nedenle yasa aynı zamanda halk arasında korkuları körükleyerek oy toplama çabasını da içeriyor.

DİĞER EYALETLER DE AYNI YOLDA

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde hazırlanan yasada da benzer bir içerik bulunuyor. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul tarafından hazırlanan yasa tasarıyla “terör tehlikesine karşı” polise daha fazla yetkilerin verilmesi öngörülüyor. Polisin somut bir şüphe olmadan istediği zaman trafikte kontrol yapması, kişi ve araçları aramasının önü açılıyor. Yine kamuya açık alanlara daha fazla kameranın yerleştirilmesi, hiçbir delil olmadan zanlı görülen kişilerin telefonları başta olmak üzere bütün iletişin araçlarının dinlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca ihtiyaç duyulması durumunda şüpheli kişilerin yurtdışına çıkması ve başka kişilerle görüşmeler yapması da yasaklanabilecek. Zanlının oturduğu yerden başka bir yere gitmesi de yasaklar arasında yer alıyor. Bunun için elektronik kelepçe dahi takılabilecek.

GÖZALTI SÜRELERİ ARTIRILIYOR

Eyalette şu anda gözaltı süresi en fazla 48 saat. Ancak gelecekte bu süre bir hafta, 10 gün (aile içi şiddet) ve 28 güne (terör şüphesi) çıkarılabilir. Ayrıca bugüne kadar 12 saatle sınırlandırılan kimlik tespit süresi gelecekte 7 güne çıkarılıyor.

Meclisteki ilk geniş tartışmanın ise 7 Haziran’da yapılması planlanıyor. Yasa tasarısının 16 Temmuz’da meclisten geçirilmesi ve yapılacak son değişikliklerle birlikte sonbaharda yürürlüğe konulması planlanıyor.

Eyalet parlamentosunda muhalefette olan SPD ve Yeşiller yasaya sert tepki göstererek geçit vermeyeceğini şimdiden ilan etti. Irkçı parti AfD ise yasa değişikliğini yetersizlikle eleştiriyor. Eyalette, Bavyera’da olduğu gibi yeni yasaya karşı yaygın protesto eylemleri örgütlenmesi bekleniyor. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 19:30

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