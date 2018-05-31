Leyla Güven: AKP 16 yıldır halkın sorunlarını derinleştirdi

HDP'nin tutuklu milletvekili adayı Leyla Güven, cezaevinden verdiği röportajda AKP’nin iktidarı boyunca halkın sorunlarını derinleştirdiğini söyledi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Adayı Leyla Güven, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevinden avukatları aracılığıyla Mezopotamya Ajansından (MA) Hayri Demir’in sorularını yanıtladı.

Halkın iktidara ve muhalefet adaylarına neyi çözdüklerini, değiştirdiklerini soracağını söyleyen Güven, AKP’nin 16 yıllık iktidarı döneminde halkın sorunlarını çözmek yerine derinleştirdiğini dile getirdi.

Cezaevinde olmasına rağmen Hakkari halkının seçim heyecanının duvarlara çarpa çarpa kendisine ulaştığını söyleyen Güven, “Önemli olan halkın yüce sevgisine layık olmaktır” dedi. HDP’de siyaset yapmak için her türlü baskıyı göze almak gerektiğini belirten Güven, “Bu adımı atan binlerce değerli arkadaşımız başta Kandıra, Diyarbakır, Silivri, Şakran, Edirne ve Sincan olmak üzere birçok cezaevinde esir tutulmaktalar. Mevcut iktidarın yıllardır bu siyasetin geleneğinden ne kadar korktuğunu, tahammül edemediğini gösteriyor. Tutuklanman için hukuki bir delile ihtiyaç yok, siyaset yapman en büyük delil oluyor” dedi.

‘AKP HAKKARİ’YE ÖZEL POLİTİKA UYGULUYOR!’

AKP iktidarının Hakkari’ye özel bir politika yürüttüğünü belirten Güven, “Hakkari ilk belediye eş başkanları tutuklanan, ilk belediyesine kayyım atanan, eş başkanlarına ilk ceza verilen yerlerin başındadır. Ayrıca kentin 3 vekilinin tutuklanması, ikisine jet hızıyla ceza verilip, cezaların onanması tesadüfü değildir. Hem yerel hem de genel seçimlerde kentten sıfır oy almanın öfkesini, kinini siyasallaşan yargının eliyle intikama dönüştürdü” dedi.

‘HALK DİĞER ADAYLARA NEYİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ SORACAK’

Halkın iktidar, iktidar ortağı ya da muhalefette yer alan adayları neyi değiştirdiğini, çözüme kavuşturduğunu soracağını söyleyen Güven, “Kürt sorununu çözüme kavuşturdunuz mu? Demokrasi ve insan hakları ihlallerini çözdünüz mü? Kadına şiddeti önlediniz mi? Çocuk istismarını önlediniz mi? İş cinayetlerini önlüyor musunuz? Hayırsa neden? Açık söylüyorum bütün soruları çözme irademiz ve gücümüz var. Halklarımız bunu çok iyi biliyor. Bu nedenle seçim çalışması yürütme olanağımız olmasa da, halkımız gereğini yapacaktır. Çünkü bizim partimizin adı sevgidir, barıştır, kardeşliktir, umuttur. Halkımızla fiziki bir ayrılığımız olsa da duygu da, hissiyatta beraberiz” diye konuştu.

‘HALK SANDIKTA CEVABINI VERECEK’

“Bugüne kadar AKP ve diğer partilere oy vermiş Kürt seçmenlere dönük bir çağrınız-mesajınız var mı” diye sorulan soruya Güven şu ifadeleri kullandı: “AKP’nin 16 yıllık iktidarına baktığımızda Türkiye toplumunun hiçbir sorununa çözüm olamadığını aksine sorunları derinleştirdiğini, toplumu kutuplaştırma politikaları yürüttüğünü görüyoruz. Bu seçimlerde de bu gerçeklik net görülecek çeşitli sebeplerle AKP’ye daha önce oy veren Kürtlerin de bu seçimde oy vermeyeceklerini biliyoruz. Kayyım atanan belediyeler, işçi kıyımları, tutuklamalar, kapatılan kurumlar, ihraç edilen emekçiler, tahrip edilen mezarlıklar, teşhir edilen cenazeler vb. halk tabii ki unutmayacak bu zulmü. Halkımız Stockholm sendromu yaşamadığına göre sandıkta cevabını verecektir.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 18:16

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