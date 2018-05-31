D&R'ın Turkuaz Grubu'na satışının ardından sansür başladı

D&R mağazalarının Turkuaz Grubu'na satışından sonra, muhalif isimlerin kitaplarının raflardan kaldırıldığı ortaya çıktı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışının ardından, D&R da iktidara yakın Turkuaz Grubu'na satıldı. Satışın ardından bazı muhalif kitapların D&R mağazalarından kaldırıldığı iddia edildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, D&R mağazalarının Turkuvaz Grubu'na satışından sonra aralarında; Turan Dursun, İbrahim Kaboğlu, Orhan Gökdemir ve Zeynep Altıok’un kitaplarının raflardan kaldırıldığı ortaya çıktı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "D&R mağazalarında Turkuaz Gruba satışından sonra kültürel çeşitliliğin devam edeceğini söylediler ancak bugün Turan Dursun’un “Din Bu” kitabının raflardan çekilip depoya kaldırılmış" diyerek D&R'ı eleştirdi.

Kocatürk'ün açıklamasının ardından Tekin Yayınevi, "İbrahim Kaboğlu, Zeynep Altıok ve Orhan Gökdemir'in Nisan ayında raflarda yer alan bu kitapları hala -ısrarla yürüttüğümüz görüşmelere rağmen @DRdunyasi mağazalarına alınmadı. Duyurulur" ifadelerini kulanarak kitaplarının satışa sunulmadığını bildirdi.

Kitabı D&R tarafından satılmayan yazar Orhan Gökdemir de Twitter üzerinden tepki göstererek "Bizim kitapları neden almıyorsunuz? Tehdit mi ediyorlar sizi? Nedir?" yorumunda bulundu.

ALTIOK: SANSÜRÜ ANLATTIĞIM KİTABIM DA SANSÜRE UĞRAMIŞ OLDU

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'tan konuyla ilgili tepki geldi.

Altıok, D&R mağazalarındaki uygulamanın açık bir şekilde ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu belirtti. Zeynep Altıok açıklamasında “sanata, kültüre ve yazarlara olan baskıyı ve sansürü de anlattığım kitabım da sansüre uğramış oldu! Siyasal ve ideolojik olarak tükenmiş AKP iktidarı ve uzantısı olan yandaş sermaye sadece ömrünü biraz daha uzatmaya çalışmaktadır. Fakat ne olursa olsun 25 Haziran sabahı bu durum son bulacak, bilim, sanat ve düşünceyi özgür kılacak yeni bir anlayış Türkiye’yi kucaklayacaktır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 17:51

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