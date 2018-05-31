Demirtaş: Tarafsız ve bağımsız yargıyı ilke edinin

Selahattin Demirtaş, Adalet Nöbeti’ne gönderdiği mesajda yargı mensuplarına 'Tarafsız ve bağımsız yargıyı ilke edinin' çağrısı yaptı.

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Adalet Nöbeti’ne gönderdiği mesajında yargı mensuplarına çağrıda bulundu: “Tarafsız ve bağımsız yargıyı ilke edinin, aksi halde yarın sizin için de benzer şeyler konuşulabilir.”

Avukatların tutuklu bulunan meslektaşları için her hafta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde gerçekleştirdiği Adalet Nöbetinin 61’incisi yapıldı. Nöbette yapılan açıklamaların ardından Demirtaş’ın mesajına geçildi.

Edirne Cezaevinde bulunan Demirtaş’ın gönderdiği mesaj, Avukat Ayşe Acinikli tarafından okundu. Avukatların adalet için verdiği mücadeleye vurgu yapan Demirtaş, HDP’ye yapılan baskılara ve tutuklamalara dikkat çekti. Yargıya müdahale edilmemesine yönelik yaptıkları çağrıları hatırlatan Demirtaş, “Özellikle, bugün FETÖ adıyla gündeme gelen yapılanmanın hakim ve savcılarına da her fırsatta uyarılarda bulunarak tarafsız ve bağımsız yargıyı ilke edinmelerini söyledik: Ancak, kendi bildiklerini yapmaktan imtina etmediler ve sonlarını gördük. Aynı uyarıları, şimdiki yargı mensupları için de yapıyoruz: Tarafsız ve bağımsız yargıyı ilke edinin, aksi halde yarın sizin için de benzer şeyler konuşulabilir” diye konuştu.

Birlikte mücadelenin önemine değinen Demirtaş, “Bizler milyonlarız, bizler haklıyız ve bizler hep birlikte kazanacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 17:44

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