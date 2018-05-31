Kılıçdaroğlu: 2 trilyon 94 milyar dolar nereye gitti?

Çorum’da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, '16 yıllık AKP iktidarlarında 2 trilyon 94 milyar dolar harcandı. Nereye gitti bu para?' diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’da sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Çorum-Samsun yolu üzerindeki Yıldız Park’ta düzenlenen programda konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

”1923- 2002 yıllarında bütün hükümetler döneminde harcanan para 713 milyar dolar. Bu paralarla o yıllarda Keban yapıldı, Karakaya yapıldı, Atatürk Barajı yapıldı, Telekom yapıldı. Sümerbankıydı, Etibankıydı, bütün bunlar, Ziraat Bankasıydı. Bütün bunların tamamı yapıldı. Cumhuriyet tarihinde AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolar. 16 yıllık AKP iktidarlarında ise 2 trilyon 94 milyar dolar harcandı. Nereye gitti bu para?” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 17:30

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