HDP ekonomide ‘Hakça Dağıtım Programı’nı uygulayacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin 'Hakça Dağıtım Programı' başlıklı ekonomi bildirgesini açıkladı.

Partisinin ekonomi bildirgesini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, önce iki yıllık geçiş programı, ardından da 5 yıllık iktisadi programı uygulayarak, Türkiye’nin ekonomisini rahatlatacaklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran baskın seçimlerine ilişkin ekonomi programını Taksim’de bulunan Elite Word Otel’de gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu. “Hakça Dağıtım Programı” adı verilen ekonomi bildirgesini HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli açıkladı.

AKP’nin 16 yıllık neoliberal politikalarına bakıldığında Türkiye’nin en çok sömürülen ülke olduğunun altını çizen Temelli, “Yanlış politikaların tüm bedelini bütün toplum ödemek zorunda kaldı. Almış oldukları kırılgan ekonomiyi kırdılar. Kırılganlığını aşamayan tek ülke Türkiye oldu. Neden böyle oldu? En büyük sorun demokrasi krizidir. Her alanda olduğu gibi iktisadi alanda da büyük bir uçuruma sürüklendi.

HDP’nin programından ayrıntılar şöyle:

♦ Hakça Dağıtım Programımızdan, yoksulluk sınırının altında geliri olan, 28 milyon 600 bin yurttaşımız yararlanacaktır.

♦ Çiftçiler, asgari ücretliler, işsizler, işçiler, memur ve emekliler Hakça Dağıtım Programı ile nefes alacaklar.

♦ Emekliler geçinemedikleri için çalışmak zorunda olmayacak.

♦ Sosyal Haklar Programımızı, yoksulluk sınırının altında geliri (6 bin TL) olan 10 milyon hanede uygulayacağız.

♦ Tüm yurttaşlara Nitelikli ve Ücretsiz Temel Kamu Hizmetlerinin sunulmasını sağlayacağız.

♦ Gençler ya okulda ya da istihdamda olacak.

♦ Her mahalleye 1 kreş açarak kadınların sosyal yaşama, istihdama katılımını sağlayacağız.

♦ İcra takiplerini durduracağız.

♦ Hakça Dağıtım Programımızla geliri artan vatandaşlarımızın üç yıl içinde borçlarını bitirerek Borçsuz Yaşama geçireceğiz.

♦ HDP olarak adaletli ve etkin bir vergi sistemi kurarak, Hakça Dağıtım Programı (HDP) için kaynak yaratacağız. Kamu hizmetlerinin finansmanında vergilemeyi esas alacağız.

♦ AKP döneminde sermaye geliri elde edenler adaletli bir biçimde vergilendirilmediği için toplam servetin yüzde 60’ı nüfusun yüzde 1’inin elinde kümelenmiştir. Servete duyarlı vergilendirme ile bu haksızlığı gidereceğiz.

♦ Gelir ve servete göre artan oranlı bir sistemle, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız.

♦ ÖTV ve KDV gibi vergilerin, vergi gelirlerinin içerisindeki payını düşüreceğiz.

♦ Yurt dışındaki vergi cennetlerindeki varlıkları tespit edip vergilendireceğiz. Bu durumu tespit edilen siyasetçiler ve birinci dereceden akrabaları için hukuki denetimle ağır hapis cezaları getireceğiz. Türkiye’de kazanıp, paralarını yurt dışındaki vergi cennetlerine kaçıranlardan hesap soracağız.

AKP’NİN İSRAF EKONOMİSİNE SON VERECEĞİZ

♦ Türkiye’de kamusal israflar devasa boyuttadır. HDP iktidarında israfları önleyerek ortaya çıkarılan kaynağı düşük gelirlilere transfer edeceğiz. Bütün kamu kurumlarında şatafata son vereceğiz.

♦ 2019 yılında 2 milyar lirayı aşması beklenen Cumhurbaşkanlığı bütçesini yüzde 90 oranında düşüreceğiz.

♦ Örtülü ödeneği sonlandıracağız.

♦ Faizleri emir ile değil güven ile düşürerek faiz giderlerimizi azaltacağız.

♦ Mersin Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerini iptal edeceğiz.

♦ Kamu Özel Ortaklığı projeleri kapsamındaki şehir hastaneleri, köprü-otoban ödemelerini durduracağız. Kamu yararına aykırı bu proje anlayışına son vereceğiz.

♦ Vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, ihalelere fesat suçlarına ilişkin cezaları arttıracağız.

♦ Büyük sermayeye yönelik vergi muafiyet, istisna, indirim ve vergi aflarına son vereceğiz.

♦ Başta Cumhurbaşkanlığının uçakları, makam arabaları olmak üzere kamudaki lüks araç saltanatına son vereceğiz. Cumhurbaşkanı dahil tüm kamu görevlilerinin tarifeli uçak ve toplu taşıma kullanmalarını sağlayacağız.

♦ Özelleştirilen şeker fabrikalarını kamulaştıracağız.

BÜTÇE HAKKINI DEMOKRATİK ŞEKİLDE UYGULAYACAĞIZ

♦ Bütçe hakkı temel haklardandır. Bütçe hakkının kullanımını kısıtlayan düzenlemeleri kaldıracağız, bütçeyi demokratikleştireceğiz.

♦ Meclisin bütçe yapım ve denetleme hakkını sağlayacağız.

♦ Yerel yönetim bütçeleri yerel meclislerde oluşturulacaktır. Genel bütçenin payını kademeli olarak azaltacağız.

♦ AKP hükümeti son yıllarda güvenlikçi politikalara artan oranda kaynak aktarmaktadır. Bu politikalar bir yandan ülke içinde toplumsal barışı, dışarıda da bölgesel barışı tehdit etmektedir. HDP iktidarında, Türkiye’de ve bölgemizde uygulayacağımız barışçı politikalar ile bu harcamalardan büyük ölçüde tasarruf edeceğiz.

♦ Kamu ihalelerinde açıkça yandaşlara verilen davet usulü gibi şeffaf olmayan ihale usullerini kaldıracağız. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 17:25

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