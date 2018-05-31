ABD'den Kanada, Meksika ve AB'ye ek gümrük vergisi uygulaması

ABD, 1 Haziran’dan itibaren AB, Kanada ve Meksika’ya ek gümrük tarifesi getiriyor.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük tarifelerini, 1 Haziran’dan itibaren AB, Kanada ve Meksika’ya da uygulayacağı bildirildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya karşı çelik ve alüminyum ithalatında yüksek gümrük vergilerinin bu geceyarısından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

AB'DEN İLK TEPKİ

ABD'nin ek gümrük vergisi kararına tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor" dedi. Juncker, "Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır." ifadelerini kullandı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 17:31

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